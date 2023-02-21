Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Тему спецоперации он затронул в эфире канала «Соловьев Live» и рассказал, что украинские командиры лгут своим солдатам. По его словам, они не доносят до них фактическое положение вещей.
«Я разговаривал с пленными бойцами ВСУ, которые были уверены, что другие украинские войска находятся на подходах к Ростову. Все это ведет из государственной идеологии», — объяснил Милонов.
Он добавил, что видел учебники украинской истории, в которых говорится, что Украина будто доходит практически до Воронежа.
Ранее в обращении к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Донбасс пылал, пока Запад играл краплеными картами.