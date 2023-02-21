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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Депутат Милонов заявил, что бойцам ВСУ врут о приближении украинской армии к Ростову

21 февраля 2023, 11:57
Фото: ministryofdefenceua/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Депутат Милонов заявил, что бойцам ВСУ врут о приближении украинской армии к Ростову
Украинским солдатам врут о том, что ВСУ практически дошли до Ростова-на-Дону, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Тему спецоперации он затронул в эфире канала «Соловьев Live» и рассказал, что украинские командиры лгут своим солдатам. По его словам, они не доносят до них фактическое положение вещей.

«Я разговаривал с пленными бойцами ВСУ, которые были уверены, что другие украинские войска находятся на подходах к Ростову. Все это ведет из государственной идеологии», — объяснил Милонов.

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Он добавил, что видел учебники украинской истории, в которых говорится, что Украина будто доходит практически до Воронежа. 

Ранее в обращении к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Донбасс пылал, пока Запад играл краплеными картами. 

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