«Сергей Карпович пошел наверх выяснять ситуацию. А когда в очередной раз открыли турникет для опоздавших, я прошла вместе с ними. За мной побежал охранник, но я в очередной раз подчеркнула, что он не имеет права препятствовать моей депутатской деятельности. На встречу мне уже спешил Сергей Карпович. И когда мы вместе поднялись на четвертый этаж, другой охранник также попытался закрыть передо мной дверь со словами: „Она идет!“, — уточняет детали Оськина.