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Published Сегодня, 14:31

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Updated Сегодня, 14:34

Депутат Наталья Оськина рассказала, как ее не пускали на заседание Гордумы в Ростове

21 февраля 2023, 14:31
Фото: Наталья Оськина/vk.com
Депутат гордумы Наталья Оськина сообщила RostovGazeta о том, что написала заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации — выяснить, кто препятствовал прохождению действующего депутата на заседание Гордумы.

Оськина рассказывает, что из-за сильного снегопада, несмотря на свой ранний выезд, попала в пробку. Поэтому в фойе здания заседания вошла в 9.17 мск, вместо положенных 9.00 мск.

«Обычно никаких запретов из-за опозданий никогда не было. Опоздавший просто тихо проходил и усаживался в зале. Тем более, что депутат — это законодательная власть, перед которой отчитываются исполнители», — отмечает Наталья.

По ее словам, на заседании она была единственным депутатом фракции. Ее коллега — Юрий Нерсесян заболел, о чем заранее предупредил.

«Несмотря на то, что я предъявила удостоверение при входе, оба охранника потребовали назвать фамилию. Услышав ее, они заявили, что меня велено не пускать. Дескать, из-за того, что я опоздала», — рассказывает депутат.

При этом, по словам коммунистки, мимо нее на заседание абсолютно беспрепятственно проходили другие опоздавшие люди, в том числе и депутаты.

«Я говорила, что охрана не имеет права не пускать на заседание Гордумы действующего депутата. Но мне сообщили, что таково распоряжение начальства. Я потребовала вызвать начальство, охранники стали кому-то звонить, а я в свою очередь тоже позвонила в полицию и Сергею Карповичу Сухариеву — заместителю председателя Ростовской-на-Дону городской Думы», — констатирует собеседница.

По словам депутата, спустившийся в фойе Сухариев тоже удивился происходящему. На его распоряжение пропустить депутата, охранники ответили, что не могут из-за соответствующего распоряжения.

«Сергей Карпович пошел наверх выяснять ситуацию. А когда в очередной раз открыли турникет для опоздавших, я прошла вместе с ними. За мной побежал охранник, но я в очередной раз подчеркнула, что он не имеет права препятствовать моей депутатской деятельности. На встречу мне уже спешил Сергей Карпович. И когда мы вместе поднялись на четвертый этаж, другой охранник также попытался закрыть передо мной дверь со словами: „Она идет!“, — уточняет детали Оськина.

Коммунистка добавляет, что только благодаря поддержке  Сухариева, ее пропустили в зал.

Ранее в администрации Ростова рассказали свою версию, что депутат Наталья Оськина сломала турникет.

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