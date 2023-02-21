Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Напомним, в Ростове 21 февраля прошло 17-е заседание Гордумы, во время которого депутаты дали оценку работы сити-менеджера Алексея Логвиненко и администрации города в 2022 году.
Так в частности было отмечено, что 22 муниципальные программы, запланированные на прошлый год, удалось выполнить на 97,8%, а городу удалось освоить 53 из 54,2 миллиарда рублей.
Зампредседателя Ростовской-на-Дону городской Думы Сергей Шереметьев охарактеризовал эти результаты как показатель хорошо организованной и отлаженной работы, добавив, что параметры бюджета за год выросли на 20%. Кроме того, удалось создать около 760 рабочих мест.
В числе достижений администрации за прошлый год депутаты также назвали строительный бум, строительство социальной инфраструктуры и коллектора.
Ранее стало известно, сколько средств потратят на ремонт школ в 2023 году.