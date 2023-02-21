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Published Сегодня, 16:30

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Депутаты Гордумы Ростова назвали удовлетворительной работу администрации и ее главы

21 февраля 2023, 16:30
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове депутаты Гордумы дали оценку работе администрации в прошедшем 2022 году, об этом сообщила пресс-служба местных органов власти.

Напомним, в Ростове 21 февраля прошло 17-е заседание Гордумы, во время которого депутаты дали оценку работы сити-менеджера Алексея Логвиненко и администрации города в 2022 году.

Так в частности было отмечено, что 22 муниципальные программы, запланированные на прошлый год, удалось выполнить на 97,8%, а городу удалось освоить 53 из 54,2 миллиарда рублей.

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Зампредседателя Ростовской-на-Дону городской Думы Сергей Шереметьев охарактеризовал эти результаты как показатель хорошо организованной и отлаженной работы, добавив, что параметры бюджета за год выросли на 20%. Кроме того, удалось создать около 760 рабочих мест.

В числе достижений администрации за прошлый год депутаты также назвали строительный бум, строительство социальной инфраструктуры и коллектора.

Ранее стало известно, сколько средств потратят на ремонт школ в 2023 году.

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