Зампредседателя Ростовской-на-Дону городской Думы Сергей Шереметьев охарактеризовал эти результаты как показатель хорошо организованной и отлаженной работы, добавив, что параметры бюджета за год выросли на 20%. Кроме того, удалось создать около 760 рабочих мест.