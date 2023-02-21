Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Авария произошла утром 21 февраля на дороге Ростов — Таганрог. Водитель «ГАЗели» не соблюдал дистанцию и врезался в Volkswagen.
«Ранения оказались у 15-летней девушки, ей оказали медпомощь. Автомобили получили механические повреждения», — сказано в сообщении.
Известно, что за рулем «ГАзели» находился 41-летний мужчина. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Водителей в регионе попросили соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию до других автомобилей.
Добавим, что в этот же день взрослый и ребенок погибли в лобовой аварии в Ростовской области. Расширенный материал читайте по ссылке.