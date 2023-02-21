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Published Сегодня, 13:44

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Девочка-подросток пострадала в ДТП на дороге Ростов — Таганрог утром 21 февраля

21 февраля 2023, 13:44
Фото: 1MI
Девочка-подросток пострадала в ДТП на дороге Ростов — Таганрог утром 21 февраля
В Ростовской области пострадала 15-летняя девушка в аварии с «ГАЗелью», сообщили в УГИБДД по региону.
Сюжет
Дтп

Авария произошла утром 21 февраля на дороге Ростов — Таганрог. Водитель «ГАЗели» не соблюдал дистанцию и врезался в Volkswagen.

«Ранения оказались у 15-летней девушки, ей оказали медпомощь. Автомобили получили механические повреждения», — сказано в сообщении.

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Известно, что за рулем «ГАзели» находился 41-летний мужчина. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Водителей в регионе попросили соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию до других автомобилей.

Добавим, что в этот же день взрослый и ребенок погибли в лобовой аварии в Ростовской области. Расширенный материал читайте по ссылке.

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