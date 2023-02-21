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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Дорожные камеры в Ростове будут фиксировать незаконный въезд фур в город

21 февраля 2023, 06:25
Фото: Manecke/cc by sa 3.0
Дорожные камеры в Ростове будут фиксировать незаконный въезд фур в город
После модернизации камеры на дорогах в Ростове будут фиксировать въезд большегрузов под запрещающие знаки, рассказали в мэрии.

Власти Ростова анонсировали масштабную модернизацию дорожной инфраструктуры. В рамках нее будет усовершенствована работа дорожных камер. Теперь они смогут фиксировать въезд на территорию города большегрузов под запрещающие знаки.

Уточняется, что на совершенствование камер потратят почти восемь миллионов рублей.

Дорожные камеры в Ростовской области смогут фиксировать новые нарушения ПДД
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Завершить процесс модернизации планируют к лету.

Также власти рассказали о скором появлении в Ростове светофоров со звуковым сопровождением. Они сделают комфортней передвижение по городу для слабовидящих и людей с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что в Ростове построят семь новых дорог с государственно-частным партнерством.

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