Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Власти Ростова анонсировали масштабную модернизацию дорожной инфраструктуры. В рамках нее будет усовершенствована работа дорожных камер. Теперь они смогут фиксировать въезд на территорию города большегрузов под запрещающие знаки.
Уточняется, что на совершенствование камер потратят почти восемь миллионов рублей.
Завершить процесс модернизации планируют к лету.
Также власти рассказали о скором появлении в Ростове светофоров со звуковым сопровождением. Они сделают комфортней передвижение по городу для слабовидящих и людей с инвалидностью.
Ранее сообщалось, что в Ростове построят семь новых дорог с государственно-частным партнерством.