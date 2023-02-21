«Не надо обольщаться. Ситуация с экологией не выпадала из внимания федеральных властей. Не случайно, в прошлые годы озвучивали инициативу о том, что при перепродаже даже крупных промышленных предприятий, так называемые „объекты накопленного ущерба“ будут учитываться. Это означает, что просто так перепродать предприятие, не решив вопрос о накопленном ущербе, не получится», — отмечает Андрей Зайчиков.