Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Напомним, что в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил решение продлить до 2030 года проект «Чистый воздух». Его целью является оздоровление экологической ситуации в крупнейших индустриальных центрах. В приоритете — дальнейшая ликвидация старых мусорных свалок и опасных объектов накопленного вреда.
Ростовский эколог Андрей Зайчиков полагает, что вопросы экологии по-прежнему остаются в повестке пристального внимания федеральной власти. В качестве примера спикер приводит конференцию в Москве в октябре прошлого года.
Тогда руководитель Росприроднадзора выразила государственную позицию. Она обратилась к руководителям крупных предприятий, которые имеют высокую степень потенциального ущерба для окружающей среды. И подчеркнула, что с них не снимается ответственность за нарушение природного законодательства.
«Не надо обольщаться. Ситуация с экологией не выпадала из внимания федеральных властей. Не случайно, в прошлые годы озвучивали инициативу о том, что при перепродаже даже крупных промышленных предприятий, так называемые „объекты накопленного ущерба“ будут учитываться. Это означает, что просто так перепродать предприятие, не решив вопрос о накопленном ущербе, не получится», — отмечает Андрей Зайчиков.
По словам собеседника, вопросы экологии остаются на серьезном контроле государства.
«Думаю, для региональных властей наступает время серьезной степени ответственности. И даже если раньше они что-то вынужденно упускали, сейчас придется решать эти вопросы», — резюмирует эколог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2023 году в Ростове стали рекультивировать мусорный полигон.