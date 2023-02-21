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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Эколог рассказал, как в Ростове очистят воздух и уберут свалки после слов Путина

21 февраля 2023, 14:54
Фото: astrakhan.clati.ru
Каждое послание президента России у нас становится руководством к действию. И если вопросы экологии были озвучены, очевидно, что ответственность за нарушения будет серьезной, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

Напомним, что в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил решение продлить до 2030 года проект «Чистый воздух». Его целью является оздоровление экологической ситуации в крупнейших индустриальных центрах. В приоритете — дальнейшая ликвидация старых мусорных свалок и опасных объектов накопленного вреда.


Ростовский эколог Андрей Зайчиков полагает, что вопросы экологии по-прежнему остаются в повестке пристального внимания федеральной власти. В качестве примера спикер приводит конференцию в Москве в октябре прошлого года.

Тогда руководитель Росприроднадзора выразила государственную позицию. Она обратилась к руководителям крупных предприятий, которые имеют высокую степень потенциального ущерба для окружающей среды. И подчеркнула, что с них не снимается ответственность за нарушение природного законодательства.

Фото: astrakhan.clati.ru
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«Не надо обольщаться. Ситуация с экологией не выпадала из внимания федеральных властей. Не случайно, в прошлые годы озвучивали инициативу о том, что при перепродаже даже крупных промышленных предприятий, так называемые „объекты накопленного ущерба“ будут учитываться. Это означает, что просто так перепродать предприятие, не решив вопрос о накопленном ущербе, не получится», — отмечает Андрей Зайчиков.

По словам собеседника, вопросы экологии остаются на серьезном контроле государства.

«Думаю, для региональных властей наступает время серьезной степени ответственности. И даже если раньше они что-то вынужденно упускали, сейчас придется решать эти вопросы», — резюмирует эколог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2023 году в Ростове стали рекультивировать мусорный полигон. 

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