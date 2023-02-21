rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Экс-министр ЖКХ в Ростовской области Майер попросил в суде его оправдать

21 февраля 2023, 14:02
Фото: donland.ru
Экс-министр ЖКХ в Ростовской области Майер попросил в суде его оправдать
Бывший глава МинЖКХ Ростовской области Андрей Майер, который стал фигурантом уголовного дела, попросил его оправдать, пишут СМИ.

Напомним, что Майера арестовали более двух лет назад по делу о превышении полномочий. Следствие считает, что преступлении совершили при направлении денег на парки в Ростове и Зверево.

Сейчас материалы рассматривает Кировский районный суд. Во время последнего заседания Майер рассказал, что не совершал преступлений, а доводы в обвинительном заключении являются несостоятельными.

Суд в Ростове-на-Дону получил материалы о невиновности экс-министра ЖКХ Майера
Узнать подробнее

«Во время предварительного следствия были допущены нарушения. Прошу суд оправдать меня по предъявленному обвинению в полном объеме», — пишет 1Rnd со ссылкой на слова Майера.

Он также попросил снять арест с имущества его родителей.

Читайте также:
Осужденного Цеповяза в Ростове-на-Дону посадили вместе с экс-министром ЖКХ МайеромСуд в Ростове-на-Дону получил материалы о невиновности экс-министра ЖКХ МайераЭкс-мэр Ростова Кушнарев дал показания по делу экс-министра ЖКХ Андрея Майера
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие
Подпишитесь
Путин заявил, что Россия пытается остановить войну, которую развязал Запад
Сегодня, 09:45
Путин заявил, что Донбасс пылал, пока Запад играл краплеными картами
Сегодня, 09:35
Пролетарский район Ростова возглавил Михаил Васильев
Сегодня, 09:34
Ваенга отказалась выступать в Ростове-на-Дону, но обещала показать справку
Вчера, 14:21
Ростовчанка пожаловалась на травлю после видео с издевательством над котом
Вчера, 13:33
Противников строительства Западной хорды в Ростове уличили во лжи
Сегодня, 12:57