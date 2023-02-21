Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Напомним, что Майера арестовали более двух лет назад по делу о превышении полномочий. Следствие считает, что преступлении совершили при направлении денег на парки в Ростове и Зверево.
Сейчас материалы рассматривает Кировский районный суд. Во время последнего заседания Майер рассказал, что не совершал преступлений, а доводы в обвинительном заключении являются несостоятельными.
«Во время предварительного следствия были допущены нарушения. Прошу суд оправдать меня по предъявленному обвинению в полном объеме», — пишет 1Rnd со ссылкой на слова Майера.
Он также попросил снять арест с имущества его родителей.