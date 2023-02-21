Эксперт рассказала о полезных начинках блинов

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В интервью РИАМО Ковылкина отметила, что нежирные сметана и творог, а также сыры с небольшим содержанием жира могут быть вкусной и полезной начинкой. Кроме этого подойдут ягоды, сухофрукты, овощи, слабосолёная рыба, яйца, грибы и конечно икра, пишет газета “Известия”.
МОжно использовать в качестве начинки нежирное мясо: говядину, индейку, курицу. Чтобы начинка была более сочной можно к мясу прибавить лук, морковь и другие овощи.
Если в тесто добавляется сахар, то можно отказаться от сладких топингов или посыпки сахаром.
В свою очередь, диетолог Елена Ливанцова рассказала, что без вреда для фигуры можно в один присест съесть 2-3 блина и не каждый день, а пару раз в неделю. В одном блине без начинки и масла примерно 100 ккал.
Чтобы не поправиться в масленичную неделю диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН рекомендовала уменьшать диаметр блинов. Также, вместо нескольких блинов, можно разделить один на несколько частей, каждую из которых можно съесть с разными топингами или начинками.
Главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян назвал самые опасные для здоровья начинки для блинов. Это рыба, вареное мясо и творог.