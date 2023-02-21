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Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

ФК «Ростов» проиграл суд водоканалу и получил еще один иск на 600 тыс рублей

21 февраля 2023, 05:31
Фото: 1mi
Иск с требованием взыскать крупную сумму передали к футбольному клубу «Ростов», говорится в материалах арбитражного суда.

Заявление передал «Водоканал Ростова-на-Дону», компания хочет получить от футбольного клуба 626 тысяч рублей. На данный момент суд не принял иск к производству, подробностей обращения нет.

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Ранее "Водоканал Ростова-на-Дону" уже обращался с несколькими исками к клубу. Так, в январе он потребовал 297 тысяч рублей, все требования были удовлетворены. Это задолженность по договору за услуги водопроводно-канализационного хозяйства в 2022 году.

До этого ФК «Ростов» обвинили в невыплате игрокам зарплаты с ноября 2022 года. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

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