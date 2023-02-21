Ранее "Водоканал Ростова-на-Дону" уже обращался с несколькими исками к клубу. Так, в январе он потребовал 297 тысяч рублей, все требования были удовлетворены. Это задолженность по договору за услуги водопроводно-канализационного хозяйства в 2022 году.