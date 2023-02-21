Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Заявление передал «Водоканал Ростова-на-Дону», компания хочет получить от футбольного клуба 626 тысяч рублей. На данный момент суд не принял иск к производству, подробностей обращения нет.
Ранее "Водоканал Ростова-на-Дону" уже обращался с несколькими исками к клубу. Так, в январе он потребовал 297 тысяч рублей, все требования были удовлетворены. Это задолженность по договору за услуги водопроводно-канализационного хозяйства в 2022 году.
До этого ФК «Ростов» обвинили в невыплате игрокам зарплаты с ноября 2022 года. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.