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Из-за метели и шести ДТП Ростов парализовали девятибалльные пробки утром 21 февраля

21 февраля 2023, 06:00
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону из-за ухудшения погоды появились серьезные заторы на дорогах, говорится на онлайн-картах.
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Дтп

В городе утром во вторник, 21 февраля, испортилась погода и началась метель. Согласно сообщениям водителей, произошли как минимум шесть аварий.

Одно ДТП произошло на проспекте Михаила Нагибина, из-за чего здесь практически парализовано движение в сторону улицы Текучева. Еще одна авария произошла на улице Нариманова.

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Кроме того, автомобили столкнулись на Таганрогской и проспекте Стачки. В целом пробкам присвоили 9 баллов из 10 возможных.

Затруднен проезд на Шолохова, Ченцова, Майской, Красноармейской, Текучева. Транспортные проблемы появились на Ларина и Мечникова.

Ранее ростовчане придумали, как решить проблему вечных пробок в Первомайском районе.

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