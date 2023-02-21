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В городе утром во вторник, 21 февраля, испортилась погода и началась метель. Согласно сообщениям водителей, произошли как минимум шесть аварий.
Одно ДТП произошло на проспекте Михаила Нагибина, из-за чего здесь практически парализовано движение в сторону улицы Текучева. Еще одна авария произошла на улице Нариманова.
Кроме того, автомобили столкнулись на Таганрогской и проспекте Стачки. В целом пробкам присвоили 9 баллов из 10 возможных.
Затруднен проезд на Шолохова, Ченцова, Майской, Красноармейской, Текучева. Транспортные проблемы появились на Ларина и Мечникова.
Ранее ростовчане придумали, как решить проблему вечных пробок в Первомайском районе.