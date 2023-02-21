«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. У нас нет возможности возобновить продажи в обозримом будущем, из-за чего приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо», — писали СМИ со ссылкой на заявление компании.