Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
На одном из маркетплейсов есть большое количество товаров, брендированных IKEA. При этом доставку обещают в ближайшее время.
Так, набор из 17 контейнеров для еды стоит 700 рублей, детский стул — 1,4 тысячи, 24 вешалки — 769 рублей. Кроме того, можно приобрести наволочки, тумбы, полотенца и даже табурет-лестницу.
Всего в этой категории представлено 359 различных позиции. Единственного чего нет — это крупногабаритных товаров, в том числе шкафов и кроватей.
Являются ли эти товары остатками со складов или завозными — не раскрывается.
Другой знаменитый маркетплейс доставляет товары из-за границы. Можно купить те же вешалки, контейнеры, кружки и постельное белье. Цены варьируются от 166 до 22,4 тысячи рублей. Самый дорогой товар - это сотейник из нержавеющей стали. Продавец уверяет, что изначально он стоил 51 тысячу рублей, а по скидке выходит 22,2 тысячи.
Товары от IKEA продает еще один крупный в России маркетплейс, где можно приобрести стеллажи, стулья, матрасы, диваны и шкафы. Есть также товары для кухни и бытовых нужд.
Кроме того, представлены бытовая техника, товары для ванной, садовая мебель и многое другое.
На площадке Avito размещено более 25 тысяч товаров в Ростовской области, связанных с IKEA. Здесь уже есть кровати, диваны и шкафы, а также другие товары для быта.
Дороже всего обойдутся знаменитые мягкие игрушки в виде акулы, которые продают за миллион и полтора миллиарда рублей. Но понятно, что объявления шуточные.
Что касается настоящих объявлений, то самым дорогим оказался кухонный гарнитур, которым уже пользовались. Его можно приобрести за 150 тысяч рублей.
На некоторые товары цены нет и владелец готов ее обсуждать с потенциальным покупателем. Чаще всего продают они их за ненадобностью.
Компания IKEA ушла только из России, поэтому в других странах она продолжает работать и продавать мебель. В РФ есть специализированные компании, которые помогут организовать доставку.
Покупателям предлагают выбрать нужный им товар в IKEA в Риге или Дрездене, а сотрудники сервиса выкупят его и доставят в Россию. Работает эта схема следующим образом:
При этом отслеживать заказ можно в онлайн-режиме. У одной из компаний минимальная стоимость заказать составляет 200 евро - это примерно 16 тысяч рублей.
Ориентировочная стоимость товара с доставкой в Москву равна цене товара на сайте IKEA (Рига или Дрезден), умноженная на 1,8. Из Москвы можно заказать транспортировку в Ростовскую область, но это будет дороже. Полностью доставка занимает от 4 до 7 недель с момента прибытия на международный склад.
Каких-либо ограничений по весу, объему и стоимости нет.
Компания открыла специальную площадку, через которую предлагает клиентам приобретать недоступные в России товары. Их доставляют из США, Европы и Азии.
В организации уточнили, что привозят только оригинальные товары, поэтому копию купить невозможно.
Что касается продукции IKEA, то всего их более 900 видов по цене от 800 до 54 тысяч рублей. Можно приобрести шторы, тумбы, домики для кошек, полки, стулья. Самый дорогой товар — это наматрасник за 54,4 тысячи рублей.
Однако с доставкой оказалось не все так гладко, как пишут на сайте. Наш корреспондент отправлял заявку на выкуп мебели для ванной, но сотрудники ответили, что сделать это невозможно. Причины объяснять не стали.
«К сожалению, по независящим от нас причинам, выкупить товар мы не можем. Пожалуйста, создайте новую заявку на другие товары или посмотрите похожие товары на сайте», — говорилось в ответе.
В России есть несколько мебельных фабрик и производителей товаров для дома, которые выпускают товары очень похожие на те, что были в IKEA. Это касается как мебели, так и кухонной утвари. При желании их легко найти в Интернете.
О том, что производитель мебели и товаров для дома собирается покинуть российский рынок, стало известно летом 2022 года. Тогда появилась информация о решении продать четыре завода в РФ.
«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. У нас нет возможности возобновить продажи в обозримом будущем, из-за чего приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо», — писали СМИ со ссылкой на заявление компании.
Производство на фабриках в РФ было остановлено еще 4 марта 2022 года.
Всего с IKEA работали более 30 крупных и большое количество более мелких российских поставщиков. Так, книжные шкафы поставляла одна из московских компаний, у нее на сайте есть раздел IKEA с продукцией этого бренда.
Постельное белье передавало одно из крупнейших в России текстильных предприятий в Шуе. Структурные подразделения расположены по всей России.
Отдельно для IKEA изготавливали матрасы в городе Ковров. А в Ростовской области для магазинов шили полотенца — махровые и вафельные.
Одна из оптовых фабрик работала с IKEA с момента своего основания в 2008 году и производила для ритейлера стеллажи, полки, кухонную мебель, столешницы.