rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 09:39

Published Вчера, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Концертные выступления «Мумий Тролль» были отменены по всей России

Вчера, 09:39
Концерты группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах предстоящего тура. Выступления музыкального коллектива должны были состояться в марте во многих городах России.

В число городов, в которых должны были состояться концерты «Мумий Тролль»: Рязань, Воронеж, Орел, Пенза, Ярославль. Об этом сообщает INFOX. ru со ссылкой на сообщение «7×7 - Горизонтальная Россия» в Telegram-канале.

Как уточняется в публикации, в группах концертов вышла информация о том, что отменяются выступления музыкантов по «независящим от организатора и артистов» причинам. Конкретно из-за чего произошла данная ситуация не говорится.

Ранее, в январе этого года в православных каналах появилось сообщение о ближайших ограничениях для «опальных музыкантов».

Подпишитесь
«Таллиевому отравителю» из Таганрога Владиславу Шульге сократили срок
Сегодня, 10:03
В ГИБДД Ростовской области попросили вызывать пьяным друзьям такси 23 февраля
Сегодня, 09:34
В Ростовской области подорожал проезд по платному участку М-4 «Дон» с 22 февраля
Сегодня, 09:32
У отравившихся правильным питанием ростовчан обнаружили сальмонеллу
Сегодня, 09:31
В Ростове зданию старообрядческой богадельни присвоили статус ОКН
Сегодня, 09:07
Юрист рассказал, как после слов Путина ростовчанам получить новые налоговые вычеты
Сегодня, 08:51