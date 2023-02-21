Предполагается, что в этом году состоится самый крупный ремонт ростовских теплосетей за последние 30 лет. Он обойдется в 3,8 миллиарда рублей. Работы стартуют уже этой весной, после окончания отопительного сезона. Ждать их полного завершения стоит лишь в 2024 году.