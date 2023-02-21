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Крупнейший за 30 лет ремонт теплосетей начнется в Ростове уже этой весной

21 февраля 2023, 08:46
Фото: KTE01/cc by sa 4.0
Крупнейший за 30 лет ремонт теплосетей начнется в Ростове уже этой весной
В Ростове пройдет крупнейший ремонт теплосетей за последние 30 лет, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко подвел итоги своей работы в 2022 году. Затронул он и тему ЖКХ, в частности ремонт теплосетей. Напомним, в ушедшем году из-за их регулярных прорывов ростовчане по несколько месяцев оставались без горячей воды и отопления.

Логвиненко заверил, что в 2022 году власти успели реконструировать и отремонтировать 11 километров тепловых сетей и тепловых вводов. Суммарный объем инвестиций в развитие сетей составил 1,9 миллиарда рублей. В этом году плановый объем инвестиций повысился до 4,8 миллиарда рублей.

В Ростове с января приступили к модернизации теплосетей на Западном и в центре
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Предполагается, что в этом году состоится самый крупный ремонт ростовских теплосетей за последние 30 лет. Он обойдется в 3,8 миллиарда рублей. Работы стартуют уже этой весной, после окончания отопительного сезона. Ждать их полного завершения стоит лишь в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Ростовские теплосети хотят взыскать с Центрального рынка один миллион рублей.

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