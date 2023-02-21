Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко подвел итоги своей работы в 2022 году. Затронул он и тему ЖКХ, в частности ремонт теплосетей. Напомним, в ушедшем году из-за их регулярных прорывов ростовчане по несколько месяцев оставались без горячей воды и отопления.
Логвиненко заверил, что в 2022 году власти успели реконструировать и отремонтировать 11 километров тепловых сетей и тепловых вводов. Суммарный объем инвестиций в развитие сетей составил 1,9 миллиарда рублей. В этом году плановый объем инвестиций повысился до 4,8 миллиарда рублей.
Предполагается, что в этом году состоится самый крупный ремонт ростовских теплосетей за последние 30 лет. Он обойдется в 3,8 миллиарда рублей. Работы стартуют уже этой весной, после окончания отопительного сезона. Ждать их полного завершения стоит лишь в 2024 году.
Ранее сообщалось, что Ростовские теплосети хотят взыскать с Центрального рынка один миллион рублей.