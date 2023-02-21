Между РЭО и Татарстаном подписана дорожная карта по созданию трех КПО за 20 млрд руб.

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В проект планируют вложить 20,4 миллиарда рублей. Российский экологический оператор (РЭО) в рамках концессионного соглашения готов инвестировать в проект 19 миллиардов рублей через облигационный заем. Об этом пишет inkazan.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев и глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей встречи обсудили возведение перспективных объектов обращения с мусором на территории региона. На встрече также была подписана дорожная карта проекта с первым заместителем премьер-министра Татарстана Рустамом Нигматуллиным.
По словам Дениса Буцаева, в январе оператор отправил республиканскому правительству дорожную карту по созданию ключевых объектов в сфере обращения с ТКО в Татарстане, ежегодная мощность которых составит 1,4 миллиона тонн в год.
В ходе рабочего визита с властями Татарстана были рассмотрены детали инвестиционного проекта и подписана дорожная карта по объектам на основе концессии.
В рамках реализации инвестиционных проектов в форме концессионного соглашения РЭО сможет выделить до 95% от общего объема необходимых денег. Перед этим нужно завершить разработку проектно-сметной документации.
Благодаря новым объектам Татарстан сможет выполнить целевые показатели национального проекта «Экология» по снижению захоронения отходов на полигонах на 50% и сортировке 100% ТКО на территории республики.