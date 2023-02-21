Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Министерство попросило граждан не ездить в Россию. Речь идет о периоде с 20 по 26 февраля.
«В это время российские власти проведут различные мероприятия, в том числе будут праздничные дни 23 и 24 февраля. Стоит быть осторожными и избегать большого скопления людей», — говорится на сайте МИДа.
Отмечается, что граждан просят не ездить в ряд городов РФ, в том числе Воронеж, Ростов и Краснодар.
Ранее появилась информация, что новые санкции могут оставить ростовчан без европейских унитазов, шин и фейерверков. Расширенный материал читайте по ссылке.