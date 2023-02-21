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Published Сегодня, 05:16

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МИД Германии попросило граждан не ездить в Ростов-на-Дону с 20 и по 26 февраля

21 февраля 2023, 05:16
Фото: 1mi
Гражданам Германии стоит отказаться от поездок в Ростов-на-Дону в ближайшее время, сообщило МИД Германии.

Министерство попросило граждан не ездить в Россию. Речь идет о периоде с 20 по 26 февраля.

«В это время российские власти проведут различные мероприятия, в том числе будут праздничные дни 23 и 24 февраля. Стоит быть осторожными и избегать большого скопления людей», — говорится на сайте МИДа.

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Отмечается, что граждан просят не ездить в ряд городов РФ, в том числе Воронеж, Ростов и Краснодар.

Ранее появилась информация, что новые санкции могут оставить ростовчан без европейских унитазов, шин и фейерверков. Расширенный материал читайте по ссылке. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Политика
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