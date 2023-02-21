Чуть позже сама москвичка попросила прекратить следственные действия, признавшись, что на самом деле никакого изнасилования не было. Историю же о нем она выдумала якобы для привлечения внимания полицейских к поискам ее друга. Те, по словам женщины, не хотели принимать заявление о его пропаже, а история об изнасиловании именитым артистом должна была устроить им встряску.