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Published Сегодня, 08:02

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Updated Сегодня, 08:04

Москвичка обвинила ростовского рэпера Басту в изнасиловании, но потом передумала

21 февраля 2023, 08:02
Фото: vk.com/basta
Москвичка обвинила ростовского рэпера Басту в изнасиловании, но потом передумала
Жительница Москвы обвинила ростовского музыканта Басту в изнасиловании, однако затем отказалась от своих показаний, сообщает Telegram-канал Baza.

34-летняя москвичка подала заявление в полицию на ростовского рэпера Басту. Женщина обвинила его в своем изнасиловании. Изначально она утверждала, что якобы познакомилась с музыкантом в клубе, а затем каким-то образом очутилась у него в машине на Рублевском шоссе. Именно в авто, как заявляла москвичка, и произошло изнасилование.

Полицейских смутило, что пострадавшая не смогла назвать никаких других деталей инцидента, в том числе марку машины рэпера.

Чуть позже сама москвичка попросила прекратить следственные действия, признавшись, что на самом деле никакого изнасилования не было. Историю же о нем она выдумала якобы для привлечения внимания полицейских к поискам ее друга. Те, по словам женщины, не хотели принимать заявление о его пропаже, а история об изнасиловании именитым артистом должна была устроить им встряску.

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Официальных комментариев по ситуации ни от правоохранителей, ни от самого рэпера пока не поступало.

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