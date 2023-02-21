Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
34-летняя москвичка подала заявление в полицию на ростовского рэпера Басту. Женщина обвинила его в своем изнасиловании. Изначально она утверждала, что якобы познакомилась с музыкантом в клубе, а затем каким-то образом очутилась у него в машине на Рублевском шоссе. Именно в авто, как заявляла москвичка, и произошло изнасилование.
Полицейских смутило, что пострадавшая не смогла назвать никаких других деталей инцидента, в том числе марку машины рэпера.
Чуть позже сама москвичка попросила прекратить следственные действия, признавшись, что на самом деле никакого изнасилования не было. Историю же о нем она выдумала якобы для привлечения внимания полицейских к поискам ее друга. Те, по словам женщины, не хотели принимать заявление о его пропаже, а история об изнасиловании именитым артистом должна была устроить им встряску.
Официальных комментариев по ситуации ни от правоохранителей, ни от самого рэпера пока не поступало.
Ранее детский омбудсмен назвала ростовчанина Басту «пособником Сатаны».