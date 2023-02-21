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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

МРОТ в Ростовской области вырастет до 19,2 тысячи рублей

21 февраля 2023, 11:22
Фото: donland.ru
МРОТ в Ростовской области вырастет до 19,2 тысяч рублей
Минимальный размер оплаты труда в Ростовской области должен составить 19,2 тысячи рублей, заявил президент Владимир Путин.

Президент Владимир Путин в рамках ежегодного обращения к Федеральному собранию анонсировал рост минимального размера оплаты труда. Он повысится на 18,5% и составит 19,2 тысячи рублей.

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Также глава государства предложил увеличить размер налогового вычета на обучение детей до 110 тысяч рублей, на лечение и образование для себя — до 150 тысяч рублей. Семьи же с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога с продажи жилья.

Ранее Владимир Путин пообещал двухнедельный отпуск раз в полгода участникам СВО из Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростовская область#Владимир Путин
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