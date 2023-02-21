Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Президент Владимир Путин в рамках ежегодного обращения к Федеральному собранию анонсировал рост минимального размера оплаты труда. Он повысится на 18,5% и составит 19,2 тысячи рублей.
Также глава государства предложил увеличить размер налогового вычета на обучение детей до 110 тысяч рублей, на лечение и образование для себя — до 150 тысяч рублей. Семьи же с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога с продажи жилья.
Ранее Владимир Путин пообещал двухнедельный отпуск раз в полгода участникам СВО из Ростовской области.