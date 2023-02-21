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На Дону до 16 марта не будут работать телевизоры, пока в Ростове кастрируют котов

21 февраля 2023, 15:15
Фото: cloudzilla/cc by sa/flickr.com
На Дону до 16 марта не будут работать телевизоры, пока в Ростове кастрируют котов
Военнослужащие из Ростовской области, которые находятся в зоне СВО, будут ходить в отпуск каждые полгода, в регионе предупредили о проблемах с телевидением, а в Ростове в течение месяца будут кастрировать местных котов.

Двухнедельный отпуск и собственный соцработник

Во вторник, 21 февраля, в своем обращении к Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что военнослужащим раз в полгода позволят бывать в отпуске. При этом срок отпуска составит не менее 14 дней.

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Президент уточнил, что в расчет сроков отпуска не будут включать время на дорогу, чтобы российские военнослужащие имели возможность провести с семьей и друзьями как можно больше времени.

В качестве дополнительной социальной гарантии для военных и их семей он предложил закрепить за каждой семьей ветерана или погибшего военного личного соцработника.

На страже кошачьего здоровья

Правительство Ростовской области объявило, что в марте жители и гости Ростова-на-Дону получат возможность сделать льготную стерилизацию кошек и котов за 50% от первоначальной стоимости процедуры.

Акция «Мартовский кот» будет идти с 1 по 31 марта, в эти дни дончане смогут отвезти своего питомца или безнадзорного кота на процедуру стерилизации и кастрации в одну из пяти клиник в Ростове-на-Дону или Аксайском районе.

По словам властей, проведение акции направлено не только на снижение численности безнадзорных животных посредством контроля рождаемости, но также позволит сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни домашних любимцев.

Адреса и номера телефонов для записи в ветклинику и участия в акции доступны по прямой ссылке.

Солнце, которое заглушило все

Пресс-служба «РТРС» объявила, что начиная с 21 февраля в течение 3,5 недель в Ростовской области будет наблюдаться ухудшение или же полное отключение сигнала телевидения.

Эти будет вызвано сезонной интерференцией, из-за которой Солнце будет заглушать теле- и радиосигналы в часы пиковой активности — с 11.57 до 13.06 мск. Сообщается, что эти перебои будут длиться не более 20 минут, но будут возникать ежедневно вплоть до 16 марта. После телевидение вернется к работе в обычном бесперебойном режиме.

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