Эти будет вызвано сезонной интерференцией, из-за которой Солнце будет заглушать теле- и радиосигналы в часы пиковой активности — с 11.57 до 13.06 мск. Сообщается, что эти перебои будут длиться не более 20 минут, но будут возникать ежедневно вплоть до 16 марта. После телевидение вернется к работе в обычном бесперебойном режиме.