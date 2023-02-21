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Posted Сегодня, 18:34

Published Сегодня, 18:34

Modified Сегодня, 18:35

Updated Сегодня, 18:35

Почетный президент «Реала» скончался на 84-м году жизни

Сегодня, 18:34
Почетный президент мадридского «Реала» Амансио Амаро умер на 84-м году жизни.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт команды.

Амансио Амаро выступал за «Реал» с 1962 по 1976 год. На его счету девять титулов чемпиона Испании, три победы в Кубке страны, завоевание Кубка европейских чемпионов в 1966 году. Всего за «Реал» Амаро провёл 471 матч и забил 155 голов, становясь лучшим снайпером Примеры в 1969 и 1970 году.

В составе сборной Испании Амаро провел 42 матча и забил 11 голов, став чемпионом Европы в 1964 году.

После завершения игровой карьеры он стал тренером, тренировал вторую команду мадридского клуба «Реал Кастилью», вместе с которой победил во втором дивизионе чемпионата Испании. в 1984-1985 году был тренером главной команды Реала.

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