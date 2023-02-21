Почетный президент «Реала» скончался на 84-м году жизни

Амансио Амаро выступал за «Реал» с 1962 по 1976 год. На его счету девять титулов чемпиона Испании, три победы в Кубке страны, завоевание Кубка европейских чемпионов в 1966 году. Всего за «Реал» Амаро провёл 471 матч и забил 155 голов, становясь лучшим снайпером Примеры в 1969 и 1970 году.