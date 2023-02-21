Популярные бренды одежды выводят свое производство из Китая

Судя по всему, новым "Китаем" для крупнейших производителей одежды становится Турция, которая является членом таможенного союза Евросоюза. В Турцию, как и в Португалию, свое производство переносит шведско-немецкий бренд Marc O’Polo. Также в 2018 году 55% своего производства из Китая вывел бренд обуви Dr. Martens, а испанский "Mango" сейчас обсуждает сокращение закупок в Китаем. Также в Турцию планируют переехать Adidas, Nike, Zara и Hugо Boss.