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Posted Вчера, 09:42

Published Вчера, 09:42

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Популярные бренды одежды выводят свое производство из Китая

Вчера, 09:42
Как известно, большинство известных брендов отшивают свои коллекции в КНР. Однако теперь, когда возникли проблемы с логистикой, а самые привлекательные ранее цены стали расти, многие из них решили переориентироваться.

Еще одной причиной релокации, по словам руководства Asos, стала эпидемия ковида в Китае. В INFOX.ru сообщили, что кроме этого отмечается заметный рост заработных плат китайских работников швейных фабрик.

С 2013 по 2021 год вознаграждение работников увеличилось вдвое, до порядка 13,5 тысяч долларов в год. По этой причине отшивать одежду в КНР уже стало гораздо дороже.

Судя по всему, новым "Китаем" для крупнейших производителей одежды становится Турция, которая является членом таможенного союза Евросоюза. В Турцию, как и в Португалию, свое производство переносит шведско-немецкий бренд Marc O’Polo. Также в 2018 году 55% своего производства из Китая вывел бренд обуви Dr. Martens, а испанский "Mango" сейчас обсуждает сокращение закупок в Китаем. Также в Турцию планируют переехать Adidas, Nike, Zara и Hugо Boss.

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