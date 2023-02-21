Популярные бренды одежды выводят свое производство из Китая

Posted Вчера, 09:42
Published Вчера, 09:42
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Еще одной причиной релокации, по словам руководства Asos, стала эпидемия ковида в Китае. В INFOX.ru сообщили, что кроме этого отмечается заметный рост заработных плат китайских работников швейных фабрик.
С 2013 по 2021 год вознаграждение работников увеличилось вдвое, до порядка 13,5 тысяч долларов в год. По этой причине отшивать одежду в КНР уже стало гораздо дороже.
Судя по всему, новым "Китаем" для крупнейших производителей одежды становится Турция, которая является членом таможенного союза Евросоюза. В Турцию, как и в Португалию, свое производство переносит шведско-немецкий бренд Marc O’Polo. Также в 2018 году 55% своего производства из Китая вывел бренд обуви Dr. Martens, а испанский "Mango" сейчас обсуждает сокращение закупок в Китаем. Также в Турцию планируют переехать Adidas, Nike, Zara и Hugо Boss.