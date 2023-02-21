Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Как сообщает газета “Известия”, причины взрыва пока не установлены. При этом над заводом поднимается большой столб дыма, а жители посёлка жалуются на запах горящей нефти.
Это уже не первая техногенная катастрофа в Огайо. Ранее здесь случилась железнодорожная авария, в результате которой взорвались железнодорожные цистерны с опасными химикатами.
Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин упрекнула президента США Джо Байдена в том, что он не нашёл времени посетить Огайо, где сейчас разворачивается масштабная экологическая катастрофа. Вместо этого он отправился в Восточную Европу. По словам Грин: “такому президенту не место в Белом доме, так как из-за него армией страны управляет украинский актер”.