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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

При пожаре на металлургическом заводе в Огайо погиб человек

Сегодня, 10:30
На металлургическом комбинате I Schumann & Co в Оуквуд-Виллидж произошёл взрыв, в результате которого 13 человек были ранены. Один из пострадавших скончался.

Как сообщает газета “Известия”, причины взрыва пока не установлены. При этом над заводом поднимается большой столб дыма, а жители посёлка жалуются на запах горящей нефти.

Это уже не первая техногенная катастрофа в Огайо. Ранее здесь случилась железнодорожная авария, в результате которой взорвались железнодорожные цистерны с опасными химикатами.

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин упрекнула президента США Джо Байдена в том, что он не нашёл времени посетить Огайо, где сейчас разворачивается масштабная экологическая катастрофа. Вместо этого он отправился в Восточную Европу. По словам Грин: “такому президенту не место в Белом доме, так как из-за него армией страны управляет украинский актер”.

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