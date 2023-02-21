При пожаре на металлургическом заводе в Огайо погиб человек

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин упрекнула президента США Джо Байдена в том, что он не нашёл времени посетить Огайо, где сейчас разворачивается масштабная экологическая катастрофа. Вместо этого он отправился в Восточную Европу. По словам Грин: “такому президенту не место в Белом доме, так как из-за него армией страны управляет украинский актер”.