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Published Сегодня, 09:34

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Updated Сегодня, 09:37

Пролетарский район Ростова возглавил Михаил Васильев

21 февраля 2023, 09:34
Фото: rostov-gorod.ru
Пролетарский район Ростова возглавил Михаил Васильев
Новым главой Пролетарского района Ростова стал Михаил Васильев, об этом стало известно на заседании Гордумы.

Ростовские депутаты избрали нового главу Пролетарского района города. Им стал Михаил Васильев. Ранее он уже работал в администрации Ростова около 14 лет. Васильев занимал должность зама по строительству бывшего мэра города Михаила Чернышева.

Стало известно, кто станет главой Пролетарского района Ростова после Егора Долматова
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Михаилу Васильеву 57 лет. Он окончил Ростовский инженерно-строительный институт, а затем получил образование юриста. До назначения замом мэра Чернышева Васильев успел возглавить Советский и Октябрьский районы Ростова.

Должность главы Пролетарского района Ростова стала вакантной после отставки Егора Долматова в конце января. Он перешел на работу в администрацию Таганрога. Через несколько дней после нового назначения Долматов оказался в центре крупного скандала. Он получил ранение в руку, однако точные обстоятельства произошедшего до сих пор властями не уточнялись.

Помимо Долматова из администрации Пролетарского района в мэрию Таганрога на новую должность перешла и директор управления ЖКХ Стелла Руф.

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