Должность главы Пролетарского района Ростова стала вакантной после отставки Егора Долматова в конце января. Он перешел на работу в администрацию Таганрога. Через несколько дней после нового назначения Долматов оказался в центре крупного скандала. Он получил ранение в руку, однако точные обстоятельства произошедшего до сих пор властями не уточнялись.