Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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Updated Сегодня, 09:37
Ростовские депутаты избрали нового главу Пролетарского района города. Им стал Михаил Васильев. Ранее он уже работал в администрации Ростова около 14 лет. Васильев занимал должность зама по строительству бывшего мэра города Михаила Чернышева.
Михаилу Васильеву 57 лет. Он окончил Ростовский инженерно-строительный институт, а затем получил образование юриста. До назначения замом мэра Чернышева Васильев успел возглавить Советский и Октябрьский районы Ростова.
Должность главы Пролетарского района Ростова стала вакантной после отставки Егора Долматова в конце января. Он перешел на работу в администрацию Таганрога. Через несколько дней после нового назначения Долматов оказался в центре крупного скандала. Он получил ранение в руку, однако точные обстоятельства произошедшего до сих пор властями не уточнялись.
Помимо Долматова из администрации Пролетарского района в мэрию Таганрога на новую должность перешла и директор управления ЖКХ Стелла Руф.