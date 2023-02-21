Противников строительства Западной хорды в Ростове уличили во лжи

«Я раньше о хорде ничего не знал и этой темы не касался. Меня позвали рассказать про свой поисковый отряд, что я и сделал. Я говорил о проблемах музея, а они вставили свою тему. Подставили», — пишет «Блокнот» со ссылкой на слова Бухвостова.