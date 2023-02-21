Противников строительства Западной хорды в Ростове уличили во лжи

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В Сети разместили фильм под названием «На костях ветеранов», в котором убеждают зрителей, что строительство магистрали якобы станет причиной уничтожения ВОВ. Издание «Блокнот Ростов» уверяет, что авторы не разобрались полностью в ситуации и распространяют недостоверную информацию.
«Они получают помощь от тех, кто, по сути, стремится к развалу нашей страны, презирая ее саму, жителей и нашу историю», — пишет издание.
Изначально противники Западной хорды хотели запретить ее строительство через суд, однако проиграли его. Предоставленные документы еще раз подтвердили, что проект реализуется законно.
Издание пишет, что возглавивший движение против магистрали Юрий Дягтерев не смог с этим смириться и продолжил борьбу. Тогда и появился фильм, создатели которого называют неизбежным снос памятника и братской могилы павшим воинам в Кумженской роще.
«Но это ложь, так как гендиректор проектной организации ООО „ГеоЭкоПроект“ Николай Амирян объяснял, что рощу этот проект никак не затронет. Около 100 метров составляет расстояние от проектируемого моста до границы Мемориального комплекса, Братские могилы этот никак не коснется», — говорится в публикации.
Не затронет хорда и памятники на улице Всесоюзной. При реализации проекта новое направление улицы сместят дальше от границы памятников, поэтому проблемы здесь никакой нет.
Сам Николай Амирян назвал бредом те доводы, которые приводятся в фильме. Он добавил, что у него появляется отвращение из-за попыток этих людей прикрыть личный интерес, используя святой вопрос памяти героев войны.
«Для того, чтобы показать угрозы для памятников противники создали сюжет с руководителем поискового отряда „Линия фронта“ Вадимом Бухвостовым. Они попросили его поделиться информацией о проблемах поисковиков, после чего вставили рассказ о планирующемся уничтожении монументов», — уточнило издание.
На экране получилось так, будто Бухвостов выступает против строительства, хотя, по данным издания, он не знал, что его решили использовать.
«Я раньше о хорде ничего не знал и этой темы не касался. Меня позвали рассказать про свой поисковый отряд, что я и сделал. Я говорил о проблемах музея, а они вставили свою тему. Подставили», — пишет «Блокнот» со ссылкой на слова Бухвостова.
Николай Амирян назвал предательством госинтересов попытки сорвать важный для страны проект, не учитывая никакие аргументы. По его словам, в этом случае речь идет о личных амбициях под прикрытием общественных интересов.
«Вероятно, в другой раз Юрию Дегтяреву лучше подбирать более правдивые аргументы, если он намерен отстаивать свою позицию. И не нужно подставлять „в темную“ людей, которые переживают за историю своей страны», — подытожило издание.