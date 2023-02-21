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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Путин обещал двухнедельный отпуск раз в полгода участникам СВО из Ростовской области

21 февраля 2023, 09:55
Фото: mil.ru
Участники СВО из Ростовской области получат отпуск в 14 дней
Участники спецоперации, в том числе из Ростовской области, смогут ходить в отпуск, сообщил президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию.

Все военнослужащие смогут раз в полгода ходить в отпуск. Он продлится не менее 14 дней.

«Время на дорогу не учитывается. Чтобы у каждого бойца была возможность провести время с родными и близкими», — отметил президент.

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Он добавил, что за каждой семьей погибших и каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник.

Президент также рассказал, что с 2014 года Донбасс сражался и отстаивал право жить на своей земле. И все это было в условиях обстрелов и блокады.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#СВО#Владимир Путин
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