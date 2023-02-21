Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Все военнослужащие смогут раз в полгода ходить в отпуск. Он продлится не менее 14 дней.
«Время на дорогу не учитывается. Чтобы у каждого бойца была возможность провести время с родными и близкими», — отметил президент.
Он добавил, что за каждой семьей погибших и каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник.
Президент также рассказал, что с 2014 года Донбасс сражался и отстаивал право жить на своей земле. И все это было в условиях обстрелов и блокады.