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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Путин предложил создать фонд помощи семьям погибших в СВО из Ростовской области

21 февраля 2023, 10:13
Фото: mil.ru
Путин заявил, что за каждым ветераном СВО должен быть закреплен личный соцработник
Владимир Путин заявил, что за каждым ветераном СВО должен быть закреплен персональный работник, о мерах поддержки участников СВО он говорил в рамках послания Федеральному собранию.

Во время ежегодного обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин рассказал о новых формах поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей. В частности, глава государства предложил создать фонд, задачей которого станет адресная помощь семья погибших в спецоперации бойцов, в том числе из Ростовской области.

Путин заявил, что семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой, на их нужды необходимо оперативно откликаться.

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«За семьями же погибших, а также за каждым ветераном нужно закрепить персонального работника — это координатор, который в режиме реального времени будет решать насущные вопросы», — сказал президент.

Также в ходу выступления Путин пообещал двухнедельный отпуск раз в полгода участникам СВО.

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