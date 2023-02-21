Во время ежегодного обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин рассказал о новых формах поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей. В частности, глава государства предложил создать фонд, задачей которого станет адресная помощь семья погибших в спецоперации бойцов, в том числе из Ростовской области.