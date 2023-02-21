Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Во время ежегодного обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин рассказал о новых формах поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей. В частности, глава государства предложил создать фонд, задачей которого станет адресная помощь семья погибших в спецоперации бойцов, в том числе из Ростовской области.
Путин заявил, что семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой, на их нужды необходимо оперативно откликаться.
«За семьями же погибших, а также за каждым ветераном нужно закрепить персонального работника — это координатор, который в режиме реального времени будет решать насущные вопросы», — сказал президент.
Также в ходу выступления Путин пообещал двухнедельный отпуск раз в полгода участникам СВО.