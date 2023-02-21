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Updated Сегодня, 09:55

Путин призвал не трогать бежавших из-за СВО и мобилизации россиян

21 февраля 2023, 09:53
Фото: unsplash
Путин призвал не трогать бежавших из-за СВО и мобилизации россиян
Владимир Путин призвал не «сводить счёты с теми, кто отступился от Родины», тему отношения россиян к СВО он затронул в рамках обращения к Федеральному собранию.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет уподобляться киевскому режиму и западным элитам. Глава государства заверил, что власти не собираются сводить счеты с теми, кто уехал из страны после начала спецоперации и частичной мобилизации.

«Не будем сводить счёты с теми, кто отступился от Родины. Им с этим жить».

Также Путин поблагодарил тех россиян, кто «занял принципиальную позицию» в отношении спецоперации, потому что именно в этой поддержке, по мнению президента, проявился истинный патриотизм.

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Отдельно глава государства выразил слова благодарности бойцам и добровольцам, участвующим в СВО, а также их семьям.

Также в ходе послания Федеральному Собранию Путин заявил, что Донбасс пылал, пока Запад играл краплеными картами.

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