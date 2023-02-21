Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет уподобляться киевскому режиму и западным элитам. Глава государства заверил, что власти не собираются сводить счеты с теми, кто уехал из страны после начала спецоперации и частичной мобилизации.
«Не будем сводить счёты с теми, кто отступился от Родины. Им с этим жить».
Также Путин поблагодарил тех россиян, кто «занял принципиальную позицию» в отношении спецоперации, потому что именно в этой поддержке, по мнению президента, проявился истинный патриотизм.
Отдельно глава государства выразил слова благодарности бойцам и добровольцам, участвующим в СВО, а также их семьям.
Также в ходе послания Федеральному Собранию Путин заявил, что Донбасс пылал, пока Запад играл краплеными картами.