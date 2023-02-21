Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционной подготовке студентов. Однако при этом важно учесть позитивный опыт современного образования.
Глава государства подтвердил, что российские вузы выйдут из Болонской системы получения высшего образования. Теперь в университетах и институтах останется только специалитет со сроком обучения от четырех до шесть лет. Если студент захочет получать знания дальше, он сможет поступить в магистратуру и ординатуру. Аспирантура же будет выделена в отдельную ступень образования.
Путин заверил, что переход на новую модель будет плавным и проработанным до мелочей.
Те, студенты, кто получает образование сейчас, продолжат учиться по своей системе. Уже полученные дипломы менять не нужно, так как они не потеряют в своей актуальности.
Ранее Путин призвал не трогать бежавших из-за СВО и мобилизации россиян.