Глава государства подтвердил, что российские вузы выйдут из Болонской системы получения высшего образования. Теперь в университетах и институтах останется только специалитет со сроком обучения от четырех до шесть лет. Если студент захочет получать знания дальше, он сможет поступить в магистратуру и ординатуру. Аспирантура же будет выделена в отдельную ступень образования.