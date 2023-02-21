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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Путин призвал отказаться от системы бакалавриата в ростовских вузах

21 февраля 2023, 10:54
Фото: 1MI
Путин рассказал, как вузы в Ростовской области будут выходить из Болонской системы
Переход вузов Ростовской области из Болонской системы в традиционную будет плавным и планомерным, заверил президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционной подготовке студентов. Однако при этом важно учесть позитивный опыт современного образования.

Глава государства подтвердил, что российские вузы выйдут из Болонской системы получения высшего образования. Теперь в университетах и институтах останется только специалитет со сроком обучения от четырех до шесть лет. Если студент захочет получать знания дальше, он сможет поступить в магистратуру и ординатуру. Аспирантура же будет выделена в отдельную ступень образования.

Путин заверил, что переход на новую модель будет плавным и проработанным до мелочей.

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Те, студенты, кто получает образование сейчас, продолжат учиться по своей системе. Уже полученные дипломы менять не нужно, так как они не потеряют в своей актуальности.

Ранее Путин призвал не трогать бежавших из-за СВО и мобилизации россиян.

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#Владимир Путин#Виктория Прутковская#Образование#Высшее образование#Общество#Политика#Новости#Ростовская область
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