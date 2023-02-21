Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Путин рассказал, что Россию не получится победить на поле боя, поэтому Запад применяет все более агрессивный информационные атаки. А целью становятся молодые люди.
«Они лгут постоянно и извращают исторические факты. Не прекращаются нападки на Русскую православную церковь», — уточнил президент.
Он предложил посмотреть, что они делают со своими народами. В том числе речь идет о разрушении семьи.
«Извращения и издевательства над детьми считаются нормой. Нормой их жизни, а священников принуждают благословлять однополые браки. Мы не собираемся лезть в частную жизнь, но хочется их попросить посмотреть священные писания, где все сказано. Семья — это союз мужчины и женщины», — подчеркнул Путин.
Ранее президент заявил, что Донбасс пылал, пока Запад играл краплеными картами.