«Извращения и издевательства над детьми считаются нормой. Нормой их жизни, а священников принуждают благословлять однополые браки. Мы не собираемся лезть в частную жизнь, но хочется их попросить посмотреть священные писания, где все сказано. Семья — это союз мужчины и женщины», — подчеркнул Путин.