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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Путин прокомментировал принуждение священников на Западе одобрять однополые браки

21 февраля 2023, 10:04
Фото: unsplash
Путин прокомментировал принуждение священников на Западе одобрять однополые браки
Глава государства Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию напомнил странам Запада, что семья — это союз мужчины и женщины.

Путин рассказал, что Россию не получится победить на поле боя, поэтому Запад применяет все более агрессивный информационные атаки. А целью становятся молодые люди.

«Они лгут постоянно и извращают исторические факты. Не прекращаются нападки на Русскую православную церковь», — уточнил президент.

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Он предложил посмотреть, что они делают со своими народами. В том числе речь идет о разрушении семьи.

«Извращения и издевательства над детьми считаются нормой. Нормой их жизни, а священников принуждают благословлять однополые браки. Мы не собираемся лезть в частную жизнь, но хочется их попросить посмотреть священные писания, где все сказано. Семья — это союз мужчины и женщины», — подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что Донбасс пылал, пока Запад играл краплеными картами.

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