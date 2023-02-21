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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Путин рассказал, как санкции Запада навредили экономике России

21 февраля 2023, 11:23
Фото: Thijs ter Haar/cc by sa/flickr.com
Путин заявил, что санкции Запада сделали хуже только ему самому
Западные страны не добились успеха ни на информационном, ни на экономическом фронте противостояния с Россией, заявил президент Владимир Путин.

Президент Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному собранию дал оценку западным санкциям, введённым в отношении России в 2022 году.

По мнению главы государства, санкции нанесли удар, в первую очередь, по самим же странам Запада. США и ЕС развернули против России информационный и экономический фронт, однако нигде не добились успеха.

Главной же целью санкций Путин назвал желание заставить россиян страдать. Однако благодаря слаженной работе государства и бизнеса удалось сохранить экономическую стабильность, рабочие места, поддержать предпринимателей и не допустить дефицита на рынке.

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«Российский бизнес перестроил логистику, укрепил связи с надежными партнерами, а таких большинство», — заверил президент.

Также в рамках своей речи Путин заявил, что Россия пытается остановить войну, которую развязал Запад.

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