Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Президент Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному собранию дал оценку западным санкциям, введённым в отношении России в 2022 году.
По мнению главы государства, санкции нанесли удар, в первую очередь, по самим же странам Запада. США и ЕС развернули против России информационный и экономический фронт, однако нигде не добились успеха.
Главной же целью санкций Путин назвал желание заставить россиян страдать. Однако благодаря слаженной работе государства и бизнеса удалось сохранить экономическую стабильность, рабочие места, поддержать предпринимателей и не допустить дефицита на рынке.
«Российский бизнес перестроил логистику, укрепил связи с надежными партнерами, а таких большинство», — заверил президент.
Также в рамках своей речи Путин заявил, что Россия пытается остановить войну, которую развязал Запад.