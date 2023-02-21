Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Глава государства рассказал, что год назад началась спецоперация для защиты людей на исторических российских землях и обеспечения безопасности страны. Он добавил, что все задачи будут решаться последовательно.
«С 2014 года Донбасс сражался и отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке. Все это было в условиях блокады и постоянных обстрелов», — рассказал Путин.
Он добавил, что люди ждали помощи от России. Она хотела решить этот конфликт мирным путем. Однако Киев пытался получить ядерное оружие, а США и НАТО разворачивали возле российских границ армейские базы.
«Все то время, пока пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне стремилась к мирному решению. Они играли на жизни людей, как говорят краплеными картами», — подчеркнул президент.
Ранее ростовские поисковики попросили Путина установить единый День памяти жертв геноцида.