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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:37

Путин заявил, что Донбасс пылал, пока Запад играл краплеными картами

21 февраля 2023, 09:35
Фото: ДНР СЦКК
Путин заявил, что Донбасс пылал, пока Запад играл краплеными картами
Президент России Владимир Путин заявил, что у Донбасса были большие проблемы, пока Запад играл в свою игру, прозвучало в обращении Федеральному собранию.

Глава государства рассказал, что год назад началась спецоперация для защиты людей на исторических российских землях и обеспечения безопасности страны. Он добавил, что все задачи будут решаться последовательно.

«С 2014 года Донбасс сражался и отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке. Все это было в условиях блокады и постоянных обстрелов», — рассказал Путин.

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Он добавил, что люди ждали помощи от России. Она хотела решить этот конфликт мирным путем. Однако Киев пытался получить ядерное оружие, а США и НАТО разворачивали возле российских границ армейские базы.

«Все то время, пока пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне стремилась к мирному решению. Они играли на жизни людей, как говорят краплеными картами», — подчеркнул президент.

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