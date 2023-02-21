Путин заявил, что военное противостояние развязали страны Запада, а Россия лишь пытается остановить его. До спецоперации Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами — вела переговоры, обсуждала Минские соглашения. Однако западные партнеры тем временем готовили совсем другой сценарий.