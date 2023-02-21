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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Путин заявил, что Россия пытается остановить войну, которую развязал Запад

21 февраля 2023, 09:45
Фото: rutube.ru
Путин заявил, что Россия пытается остановить войну, которую развязал Запад
Россия прилагает все усилия, чтобы остановить военное противостояние, начало которому положили страны Запада, заявил президент Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным обращением к Федеральному собранию. Одной из тем речи главы государства стала спецоперация на Украине.

Путин заявил, что военное противостояние развязали страны Запада, а Россия лишь пытается остановить его. До спецоперации Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами — вела переговоры, обсуждала Минские соглашения. Однако западные партнеры тем временем готовили совсем другой сценарий.

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Путин заявил, что жители Донбасса с 2014 года ждали защиты со стороны России и верили, что она придет на помощь. Главной целью страны сейчас президент назвал аккуратное и последовательное решение поставленных задач.

Также Путин заявил, что Донбасс пылал, пока Запад играл краплеными картами.

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