Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным обращением к Федеральному собранию. Одной из тем речи главы государства стала спецоперация на Украине.
Путин заявил, что военное противостояние развязали страны Запада, а Россия лишь пытается остановить его. До спецоперации Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами — вела переговоры, обсуждала Минские соглашения. Однако западные партнеры тем временем готовили совсем другой сценарий.
Путин заявил, что жители Донбасса с 2014 года ждали защиты со стороны России и верили, что она придет на помощь. Главной целью страны сейчас президент назвал аккуратное и последовательное решение поставленных задач.
Также Путин заявил, что Донбасс пылал, пока Запад играл краплеными картами.