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Updated Сегодня, 10:44

Путин заявил о приоритетном развитии портов Азовского моря в Ростовской области

21 февраля 2023, 10:42
Фото: Alexxx Malev/cc by sa/flickr.com
Путин заявил о приоритетном развитии портов Азовского моря в Ростовской области
Владимир Путин заявил о намерении развивать порты Черного и Азовского морей, в том числе в Ростовской области, заявление прозвучало в рамках обращения к Федеральному собранию.

В ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости развития в стране портов Черного и Азовского морей. Глава государства объяснил это потребностью построения логистических коридоров внутри страны.

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Помимо юга, логические связи нужно развивать и в Сибири. Для этого Путин потребовал наращивать мощности БАМа и Транссибирской магистрали.

Также в рамках обращения Путин заявил, что Россия пытается остановить войну, которую развязал Запад.

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#Владимир Путин#Виктория Прутковская#Морской порт Азова#Ростовская область
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