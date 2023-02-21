Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости развития в стране портов Черного и Азовского морей. Глава государства объяснил это потребностью построения логистических коридоров внутри страны.
Помимо юга, логические связи нужно развивать и в Сибири. Для этого Путин потребовал наращивать мощности БАМа и Транссибирской магистрали.
Также в рамках обращения Путин заявил, что Россия пытается остановить войну, которую развязал Запад.