Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Происшествие случилось 16 февраля на дороге между хуторами Верхнепотапов и Нижнекалинов. По информации 1Rnd, полицейский сел за руль Hyundai Accent, не справился с управлением и врезался в дерево за пределами дороги.
«Пострадавшего с травмами доставили в больницу. В момент аварии он был пьяным, в Константиновском районе сотрудник оказался в свободное от работы время», — говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас по факту случившегося проводится проверка. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Добавим, что утром во вторник, 21 февраля, из-за метели и шести ДТП Ростов парализовали девятибалльные пробки.