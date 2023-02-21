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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Пьяный сотрудник полиции устроил ДТП в Ростовской области 16 февраля

21 февраля 2023, 07:06
Фото: 1MI
Пьяный сотрудник полиции устроил ДТП в Ростовской области 16 февраля
Полицейский из Ростова-на-Дону устроил автоаварию в Константиновском районе, сообщают СМИ.
Сюжет
Дтп

Происшествие случилось 16 февраля на дороге между хуторами Верхнепотапов и Нижнекалинов. По информации 1Rnd, полицейский сел за руль Hyundai Accent, не справился с управлением и врезался в дерево за пределами дороги.

«Пострадавшего с травмами доставили в больницу. В момент аварии он был пьяным, в Константиновском районе сотрудник оказался в свободное от работы время», — говорится в публикации.

Из-за метели и шести ДТП Ростов парализовали девятибалльные пробки утром 21 февраля
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Отмечается, что сейчас по факту случившегося проводится проверка. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. 

Добавим, что утром во вторник, 21 февраля, из-за метели и шести ДТП Ростов парализовали девятибалльные пробки.

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