Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Ростовский гидрометцентр предупредил, что 21 и 22 февраля Ростов-на-Дону накроет осадками в виде снегопадов, мокрого снега и дождей, из-за перепадов температуры на улицах появится гололед, а также ожидается штормовой ветер скоростью до 24 метров в секунду.
Управление по делам ГО И ЧС Ростова предупредило горожан, что во время подобной погоды увеличиваются риски возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, например, обрыва линий электропередач, обрушение деревьев и рекламных конструкций.
В связи с этим населению рекомендуется сократить время пребывания на улице, обходить легкие постройки, высокие деревья, а также выключать электроприборы при скачках напряжения, также автомобилистам и пешеходам рекомендуется строго соблюдать правила ПДД и выбирать уместный скоростной режим на обледеневших улицах. Действия всех участников движения должны быть предсказуемы и понятны для окружающих ради соблюдения общественной безопасности.
В случае экстренных ситуаций можно позвонить по номеру 112.
Ранее в Ростовской области предупредили об опасной погоде в течение двух дней.