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Ростовчан предупредили о снегопадах и экстремальном ветра с 21 по 22 февраля

21 февраля 2023, 12:00
Фото: Asamudra/cc by sa 3.0
Ростовчан предупредили о снегопадах и экстремальном ветра с 21 по 22 февраля
В Ростове в течение двух дней 21 и 22 февраля сохранится неблагоприятная погода с мокрым снегом, гололедицей и сильным ветром скоростью до 24 метров в секунду, об этом сообщили в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС города.
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Погода

Ростовский гидрометцентр предупредил, что 21 и 22 февраля Ростов-на-Дону накроет осадками в виде снегопадов, мокрого снега и дождей, из-за перепадов температуры на улицах появится гололед, а также ожидается штормовой ветер скоростью до 24 метров в секунду.

Управление по делам ГО И ЧС Ростова предупредило горожан, что во время подобной погоды увеличиваются риски возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, например, обрыва линий электропередач, обрушение деревьев и рекламных конструкций.

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В связи с этим населению рекомендуется сократить время пребывания на улице, обходить легкие постройки, высокие деревья, а также выключать электроприборы при скачках напряжения, также автомобилистам и пешеходам рекомендуется строго соблюдать правила ПДД и выбирать уместный скоростной режим на обледеневших улицах. Действия всех участников движения должны быть предсказуемы и понятны для окружающих ради соблюдения общественной безопасности.

В случае экстренных ситуаций можно позвонить по номеру 112.

Ранее в Ростовской области предупредили об опасной погоде в течение двух дней.

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