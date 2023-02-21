В связи с этим населению рекомендуется сократить время пребывания на улице, обходить легкие постройки, высокие деревья, а также выключать электроприборы при скачках напряжения, также автомобилистам и пешеходам рекомендуется строго соблюдать правила ПДД и выбирать уместный скоростной режим на обледеневших улицах. Действия всех участников движения должны быть предсказуемы и понятны для окружающих ради соблюдения общественной безопасности.