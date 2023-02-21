Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Во вторник и среду, 21 и 22 числа, средняя температура составит около трех градусов. Будет дождливая погода и выпадет снег.
В четверг и пятницу ожидаются заморозки с температурой минус три градуса. Осадки прекратятся, но будет облачно.
В субботу температура составит четыре градуса, в воскресенье — 9 градусов. Порывы ветра составят четыре метра в секунду.
В понедельник, 27 февраля, температура составит восемь градусов. В этот день должны начаться дожди.
Ранее цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за утреннего снегопада и гололеда.