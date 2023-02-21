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Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Ростовчанам рассказали, когда придет потепление в феврале

21 февраля 2023, 04:58
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону с субботы, 4 февраля, начнется потепление, сообщили в Гидрометцентре.
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Погода

Во вторник и среду, 21 и 22 числа, средняя температура составит около трех градусов. Будет дождливая погода и выпадет снег.

В четверг и пятницу ожидаются заморозки с температурой минус три градуса. Осадки прекратятся, но будет облачно.

В субботу температура составит четыре градуса, в воскресенье — 9 градусов. Порывы ветра составят четыре метра в секунду.

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В понедельник, 27 февраля, температура составит восемь градусов. В этот день должны начаться дожди.

Ранее цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за утреннего снегопада и гололеда.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода#Общество
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