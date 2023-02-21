Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
С утра, 21 февраля, на остановках скапливаются люди, которые пытаются уехать по своим делам. По их словам, автобусы стали ходить намного реже.
«Время ожидания на некоторых остановках достигает более 40 минут. А в приехавший общественный транспорт просто невозможно влезть», — говорится в публикации.
Пользователи в комментариях начали интересоваться, где находится весь транспорт.
В данный момент температура воздуха в городе составляет плюс два градуса. Днем она может подняться до четырех градусов и пройдут дожди.
Потепление в городе начнется с 25 февраля.