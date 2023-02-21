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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Ростовчане более 40 минут не могут дождаться автобусов 21 февраля

21 февраля 2023, 08:02
Фото: 1MI
Ростовчане более 40 минут не могут дождаться автобусов с 21 февраля
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на длительное ожидание автобусов в холодную погоду, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».
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Погода

С утра, 21 февраля, на остановках скапливаются люди, которые пытаются уехать по своим делам. По их словам, автобусы стали ходить намного реже.

«Время ожидания на некоторых остановках достигает более 40 минут. А в приехавший общественный транспорт просто невозможно влезть», — говорится в публикации.

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Пользователи в комментариях начали интересоваться, где находится весь транспорт. 

В данный момент температура воздуха в городе составляет плюс два градуса. Днем она может подняться до четырех градусов и пройдут дожди.

Потепление в городе начнется с 25 февраля

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