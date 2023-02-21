Для участия в акции ростовчанам и необходимо записать на прием в ветклинику заранее. Всего таких медучреждений будет пять: первое находится на проспекте Кировском, 106, позвонить в клинику можно по номеру 264-68-19, вторая ветклиника находится на улице Катаева, 232, номер телефона — 267-66-50, третья клиника будет принимать котов на улице 2-й Краснодарской, 39, номер телефона — 222-33-68. Также ростовчане смогут получить услугу на улице Брестской, 2/81, записаться можно по номеру 206-14-50.