Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Власти сообщили, что с 1 по 31 марта в пяти городских ветклиниках будет действовать акция «Мартовский кот», которая позволит сократить численность безнадзорных животных посредством стерилизации и кастрации кошек. Льготная цена составит 50% от первоначальной стоимости.
Власти уточняют, что месячник «Мартовский кот» в регионе проведут в восьмой раз, в прошлом году по результатам мероприятий врачам удалось прооперировать почти 390 котов. За все годы акции процедуру прошли 2,5 тысячи животных.
Для участия в акции ростовчанам и необходимо записать на прием в ветклинику заранее. Всего таких медучреждений будет пять: первое находится на проспекте Кировском, 106, позвонить в клинику можно по номеру 264-68-19, вторая ветклиника находится на улице Катаева, 232, номер телефона — 267-66-50, третья клиника будет принимать котов на улице 2-й Краснодарской, 39, номер телефона — 222-33-68. Также ростовчане смогут получить услугу на улице Брестской, 2/81, записаться можно по номеру 206-14-50.
Последняя клиника находится уже в Аксайском районе в поселке Верхнетемерницком на улице Венеры. Им можно позвонить по номеру 270-03-93.
Также напомним, что в конце февраля проведут единый день льготной стерилизации кошек и собак.