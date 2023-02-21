Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Финалистами премии Russian Travel Awards стали 48 регионов. А победителей определили в 19 номинациях.
Донской регион оказался на втором месте в категории «Территория гастрономического туризма».
«По своему потенциалу донская гастрономия — одно из самых перспективных направлений для развития туризма в нашем регионе», — прокомментировал замгубернатора Александр Скрябин. Он уточнил, что работа в этом направлении продолжится.
Добавим, что победителей выбирает профессиональное жюри.
Ранее ростовчане получили благотворительные продуктовые карты.