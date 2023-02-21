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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Ростовская область заняла второе место в туристической премии Russian Travel Awards

21 февраля 2023, 13:45
Фото: donland.ru
Ростовская область заняла второе место в туристической премии Russian Travel Awards
Ростовской области удалось стать призером во всероссийской туристической премии, сообщили в правительстве региона.

Финалистами премии Russian Travel Awards стали 48 регионов. А победителей определили в 19 номинациях.

Донской регион оказался на втором месте в категории «Территория гастрономического туризма».

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«По своему потенциалу донская гастрономия — одно из самых перспективных направлений для развития туризма в нашем регионе», — прокомментировал замгубернатора Александр Скрябин. Он уточнил, что работа в этом направлении продолжится.

Добавим, что победителей выбирает профессиональное жюри.

Ранее ростовчане получили благотворительные продуктовые карты.

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