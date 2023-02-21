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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Топ-10 известных людей в Ростовской области

21 февраля 2023, 06:24
Фото: soccer.ru/Дмитрий Голубович/cc by sa
Топ-10 известных людей в Ростовской области
В Ростовской области родилось большое количество людей, ставших в итоге знаменитыми. Кто из уроженцев региона прославился на всю Россию, в материале RostovGazeta.

Биография Дмитрия Диброва

Одним из самых знаменитых ростовчан является журналист Дмитрий Дибров, которому сейчас 63 года. За свою карьеру он успел поработать на пяти федеральных каналах.

Он окончил школу в Ростове, после чего поступил на отделение журналистики. После вуза некоторое время работал корреспондентом.

А в 1993 году стал заместителем генерального директора 4-го канала Останкино. После этого он успел поработать на нескольких передачах.

С 27 декабря 2008 года Дибров стал вести программу «Кто хочет стать миллионером?». Известно, что у телеведущего распались три брака, сейчас он женат на Полине Дибровой, которая младше его на 30 лет.

В семье родились три мальчика, а сама Диброва становилась «Миссис Россия 2017».

Сейчас Дибров женат на Полине Дибровой, которая младше его на 30 лет.
Фото: Страница в соцсети polinadibrova

Биография Виктории Лопыревой

Лопырева является моделью и телеведущей, она родилась в Ростове-на-Дону в 1983 году. Модельную карьеру она начала в 1999 году и сразу же выиграла один из конкурсов красоты.

После этого у нее была еще серия побед, в результате которых она стала «Мисс Россия». Этот титул ростовчанка завоевала в 2003 году и переехала в Москву, а через два года стала работать на центральном телевидении.

Лопыревой приписывали романы с певцами Владом Топаловым и Николаем Басковым. В 2019 году она родила сына от бизнесмена Игоря Булатова.

В 2017 года ростовчанка стала послом FIFA.

В 2017 года ростовчанка Лопырева стала послом FIFA.
Фото: sоссеr.ru/Дмитрий Садовников/cc by sa

Биография Татьяны Котовой

Котова родилась в 1985 году в поселке Шолоховский Ростовской области. Она является певицей, актрисой и моделью.

Со школьных времен будущая певица участвовала в конкурсах красоты и занимала призовые места. После этого она поступила на экономический факультет вуза, где ее заметила руководитель модельного агентства и пригласили на обучение.

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Далее было большое количество конкурсов красоты и побед в них. В декабре 2006 года Котова стала победительницей «Мисс Россия 2006».

Через два года девушка попала в состав украинской поп-группы ВИА Гра. Но в 2010 году она заявила, что уходит из коллектива, после чего начала сольную карьеру.

Кроме того, Котова периодически снимается в телевизионных шоу.

В декабре 2006 года Котова стала победительницей «Мисс Россия 2006».
Фото: kоttоva.ru/Наталья Мудрова/cc by sa


Биография Сергея Жигунова

Сергей Жигунов родился в Ростове-на-Дону в 1963 году в актерской семье. После восьмого класса его отчислили из школы за плохое поведение, он сменил несколько учебных заведений.

Ему удалось поступить в театральное училище, но он не закончил его из-за отчисления. Дело в том, что он больше посвящал себя кино и практически не учился.

Когда Жигунов проходил пробы к фильму «Гардемарины, вперёд!», то его призвали в армию. Чтобы он мог участвовать в съемках, его отправили служить в Подмосковье.

При этом во время съемок ростовчанин получил травму, из-за чего его роль пришлось озвучить Олегу Меньшикову. Жигунов в это время был в больнице.

Жигунов был дважды женат на актрисе Вере Новиковой. А с марта 2021 он находится в браке с журналисткой Викторией Ворожбит.

С марта 2021 Жигунов находится в браке с журналисткой Викторией Ворожбит.
Фото: ТГ канал Жигуновочка

Биография Ирины Аллегровой

Она родилась в 1952 году в Ростове в семье театрального режиссера. Все детство будущая певица провела в родном городе, после чего с семьей перебралась в Баку.

В 1970 году Аллегрова начала работать в Ереванском оркестре, после чего в течение нескольких лет ездила по Советскому Союзу с выступлениями. Она успела сменить несколько музыкальных коллективов.

Кроме того, певица успела поработать в варьете ресторанов и гостиниц. Далее до 1990 года она была в составе группы «Электроклуб», после чего начала сольную карьеру.

В 1992 году певица дала 5 концертов за 3 дня в СК «Олимпийском». Творческую карьеру Аллегрова продолжает до сих пор.

Известно, что артистка была четыре раза замужем.

Творческую карьеру Аллегрова продолжает до сих пор.
Фото: ТГ канал iallegrovaofficial


Биография Василия Вакуленко

Василий Валенко, который выступает под псевдонимом Баста, родился в Ростове в 1980 году. Она является певцом и владельцем футбольного клуба СКА.

Вакуленко родился в семье военных, с детства занимался в музыкальной школе. А с 15 лет попробовал писать рэп.

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В 17 лет стал участником группы «Психолирик», которая через два года была преобразована в «Касту». В 18 лет написал песню «Моя игра» и исполнил ее в ростовском Дворце спорта. Именно с этого момента его карьера пошла в гору.

Баста давал концерты на различных мероприятиях, собирая по несколько тысяч человек. Большая известность пришла после того, как Вакуленко принял участие в клипе группы Centr «Город дорог».

А вышедший в 2007 году второй альбом стал хитом. Теперь Баста дает концерты, ведет шоу на Youtube и участвует в различных передачах на ТВ.

Известно, что артист женат и у него есть две дочери.

Теперь Баста дает концерты, ведет шоу на и участвует в различных телепередачах.
Фото: Gazgolder/cc by sa


Биография актрисы Ирины Безруковой

Она родилась в 1965 году в Ростове-на-Дону и после школы окончила Ростовское училище искусств. К моменту завершения учебы она поучаствовала в более 250 спектаклях.

После этого актриса продолжила играть в театрах и вела передачи на ТВ. Кроме того, она успевала работать моделью.

Ростовчанка была два раза замужем, она ведет здоровый образ жизни, абсолютно исключает алкоголь и табак.

Ирина Безрукова была два раза замужем, она ведет здоровый образ жизни, абсолютно исключает алкоголь и табак.
Фото: Donland.ru/cc by sa

Биография Вали Карнавал

Валентина Карнаухова, которая более известна как Валя Карнавал, родилась в 2001 году. Она является видеоблогером, певицей и тиктокером.

Forbes по итогам 2020 года поместил ее на 5-е место списка самых высокооплачиваемых тиктокеров. В детстве она занималась танцами и легкой атлетикой, но ушла из спорта по состоянию здоровья.

Как рассказывала артистка, в школе одноклассники травили ее, смеясь над бедностью семьи. В TikTok она зарегистрировалась в 17 лет и за первый год набрала 300 тысяч подписчиков.

Летом 2020 года девушка начала музыкальную карьеру. Кроме того, она выпустила автобиографическую книгу.

Летом 2020 года Валя Карнавал начала музыкальную карьеру.
Фото: ТГ канал karnava1l

Биография Павла Деревянко

Деревянко родился в Таганроге в 1976 году, он является актером театра и кино. В 1996 году после окончания 1 курса ГИТИСа его осудили за хранение наркотиков, он получил один год условно.

Но из вуза студента отчислять не стали, а на втором курсе он с одногруппниками поставил спектакль. После этого его заметил режиссер Александр Котт.

Через три года он начал съемки фильма «Ехали два шофера», позвав Деревянко на главную роль. В результате актер получил первую известность.

После этого он продолжил сниматься в фильмах, работая одновременно в Московском театре имени Моссовета.

Деревянко родился в Таганроге в 1976 году, он является актером театра и кино.
Фото: Alexey Yushenkov/cc by sa

Биография Вячеслава Чепурченко

Он появился на свет в Ростове-на-Дону в 1987 году, является актером театра и кино. В школьные годы Чепурченко пел, танцевал, занимался спортом, в старших классах вел на сцене школьные мероприятия.

После окончания школы ростовчанин намеревался служить в МЧС, но посетив по приглашению знакомой девушки консерваторию, был замечен театральным педагогом Александром Галко. Тот предложил юноше отучиться на актера.

Это повлияло на решение Чепурченко и он поступил в вуз. А после учебы устроился на работу в Московский театр-студию под руководством Олега Табакова, который сам проводил отбор и отказал всем, кроме ростовчанина.

Чепурченко снимается в сериалах и фильмах, в том числе «Жуки» и «Измены».
Фото: vk.com/chepur1987

Помимо этого Чепурченко снимается в сериалах и фильмах, в том числе «Жуки» и «Измены».

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