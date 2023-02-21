Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Одним из самых знаменитых ростовчан является журналист Дмитрий Дибров, которому сейчас 63 года. За свою карьеру он успел поработать на пяти федеральных каналах.
Он окончил школу в Ростове, после чего поступил на отделение журналистики. После вуза некоторое время работал корреспондентом.
А в 1993 году стал заместителем генерального директора 4-го канала Останкино. После этого он успел поработать на нескольких передачах.
С 27 декабря 2008 года Дибров стал вести программу «Кто хочет стать миллионером?». Известно, что у телеведущего распались три брака, сейчас он женат на Полине Дибровой, которая младше его на 30 лет.
В семье родились три мальчика, а сама Диброва становилась «Миссис Россия 2017».
Лопырева является моделью и телеведущей, она родилась в Ростове-на-Дону в 1983 году. Модельную карьеру она начала в 1999 году и сразу же выиграла один из конкурсов красоты.
После этого у нее была еще серия побед, в результате которых она стала «Мисс Россия». Этот титул ростовчанка завоевала в 2003 году и переехала в Москву, а через два года стала работать на центральном телевидении.
Лопыревой приписывали романы с певцами Владом Топаловым и Николаем Басковым. В 2019 году она родила сына от бизнесмена Игоря Булатова.
В 2017 года ростовчанка стала послом FIFA.
Котова родилась в 1985 году в поселке Шолоховский Ростовской области. Она является певицей, актрисой и моделью.
Со школьных времен будущая певица участвовала в конкурсах красоты и занимала призовые места. После этого она поступила на экономический факультет вуза, где ее заметила руководитель модельного агентства и пригласили на обучение.
Далее было большое количество конкурсов красоты и побед в них. В декабре 2006 года Котова стала победительницей «Мисс Россия 2006».
Через два года девушка попала в состав украинской поп-группы ВИА Гра. Но в 2010 году она заявила, что уходит из коллектива, после чего начала сольную карьеру.
Кроме того, Котова периодически снимается в телевизионных шоу.
Сергей Жигунов родился в Ростове-на-Дону в 1963 году в актерской семье. После восьмого класса его отчислили из школы за плохое поведение, он сменил несколько учебных заведений.
Ему удалось поступить в театральное училище, но он не закончил его из-за отчисления. Дело в том, что он больше посвящал себя кино и практически не учился.
Когда Жигунов проходил пробы к фильму «Гардемарины, вперёд!», то его призвали в армию. Чтобы он мог участвовать в съемках, его отправили служить в Подмосковье.
При этом во время съемок ростовчанин получил травму, из-за чего его роль пришлось озвучить Олегу Меньшикову. Жигунов в это время был в больнице.
Жигунов был дважды женат на актрисе Вере Новиковой. А с марта 2021 он находится в браке с журналисткой Викторией Ворожбит.
Она родилась в 1952 году в Ростове в семье театрального режиссера. Все детство будущая певица провела в родном городе, после чего с семьей перебралась в Баку.
В 1970 году Аллегрова начала работать в Ереванском оркестре, после чего в течение нескольких лет ездила по Советскому Союзу с выступлениями. Она успела сменить несколько музыкальных коллективов.
Кроме того, певица успела поработать в варьете ресторанов и гостиниц. Далее до 1990 года она была в составе группы «Электроклуб», после чего начала сольную карьеру.
В 1992 году певица дала 5 концертов за 3 дня в СК «Олимпийском». Творческую карьеру Аллегрова продолжает до сих пор.
Известно, что артистка была четыре раза замужем.
Василий Валенко, который выступает под псевдонимом Баста, родился в Ростове в 1980 году. Она является певцом и владельцем футбольного клуба СКА.
Вакуленко родился в семье военных, с детства занимался в музыкальной школе. А с 15 лет попробовал писать рэп.
В 17 лет стал участником группы «Психолирик», которая через два года была преобразована в «Касту». В 18 лет написал песню «Моя игра» и исполнил ее в ростовском Дворце спорта. Именно с этого момента его карьера пошла в гору.
Баста давал концерты на различных мероприятиях, собирая по несколько тысяч человек. Большая известность пришла после того, как Вакуленко принял участие в клипе группы Centr «Город дорог».
А вышедший в 2007 году второй альбом стал хитом. Теперь Баста дает концерты, ведет шоу на Youtube и участвует в различных передачах на ТВ.
Известно, что артист женат и у него есть две дочери.
Она родилась в 1965 году в Ростове-на-Дону и после школы окончила Ростовское училище искусств. К моменту завершения учебы она поучаствовала в более 250 спектаклях.
После этого актриса продолжила играть в театрах и вела передачи на ТВ. Кроме того, она успевала работать моделью.
Ростовчанка была два раза замужем, она ведет здоровый образ жизни, абсолютно исключает алкоголь и табак.
Валентина Карнаухова, которая более известна как Валя Карнавал, родилась в 2001 году. Она является видеоблогером, певицей и тиктокером.
Forbes по итогам 2020 года поместил ее на 5-е место списка самых высокооплачиваемых тиктокеров. В детстве она занималась танцами и легкой атлетикой, но ушла из спорта по состоянию здоровья.
Как рассказывала артистка, в школе одноклассники травили ее, смеясь над бедностью семьи. В TikTok она зарегистрировалась в 17 лет и за первый год набрала 300 тысяч подписчиков.
Летом 2020 года девушка начала музыкальную карьеру. Кроме того, она выпустила автобиографическую книгу.
Деревянко родился в Таганроге в 1976 году, он является актером театра и кино. В 1996 году после окончания 1 курса ГИТИСа его осудили за хранение наркотиков, он получил один год условно.
Но из вуза студента отчислять не стали, а на втором курсе он с одногруппниками поставил спектакль. После этого его заметил режиссер Александр Котт.
Через три года он начал съемки фильма «Ехали два шофера», позвав Деревянко на главную роль. В результате актер получил первую известность.
После этого он продолжил сниматься в фильмах, работая одновременно в Московском театре имени Моссовета.
Он появился на свет в Ростове-на-Дону в 1987 году, является актером театра и кино. В школьные годы Чепурченко пел, танцевал, занимался спортом, в старших классах вел на сцене школьные мероприятия.
После окончания школы ростовчанин намеревался служить в МЧС, но посетив по приглашению знакомой девушки консерваторию, был замечен театральным педагогом Александром Галко. Тот предложил юноше отучиться на актера.
Это повлияло на решение Чепурченко и он поступил в вуз. А после учебы устроился на работу в Московский театр-студию под руководством Олега Табакова, который сам проводил отбор и отказал всем, кроме ростовчанина.
Помимо этого Чепурченко снимается в сериалах и фильмах, в том числе «Жуки» и «Измены».