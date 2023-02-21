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Треть ростовчан опоздали на работу из-за пробок и снегопада 21 февраля

21 февраля 2023, 08:01
Фото: 1MI
Треть ростовчан заявили, что опоздали на работу из-за пробок и снегопада
33% ростовчан не успели на работу из-за сложной дорожной ситуации, еще 9% пришлось брать такси или идти пешком, следует из опроса проведенного RostovGazeta.

Утро вторника, 21 февраля, началось в Ростове со снегопада, дороги города сковал гололед. Из-за этого на многих улицах наблюдались пробки, а стоимость такси увеличилась в несколько раз.

RostovGazeta провела опрос среди горожан и выяснила, что 33% из них опоздали сегодня на работу из-за дорожных заторов. Даже на утреннее заседание мэрии смогли вовремя успеть не все депутаты, часть парламентариев стояла в пробках.

Из-за метели и шести ДТП Ростов парализовали девятибалльные пробки утром 21 февраля
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9% опрошенных заявили, что успели прибыть на работу вовремя, однако им пришлось воспользоваться такси или идти пешком. Еще 14% также оказались на рабочем месте в нужный час, успев доехать на общественном транспорте.

Ранее ростовчанам рассказали, когда придет потепление в феврале.

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