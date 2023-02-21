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Уголовное дело завели из-за гибели двух детей в Ростове-на-Дону вечером 20 февраля

21 февраля 2023, 07:36
Фото: vk.com/surnd
Уголовное дело завели из-за гибели двух детей в Ростове-на-Дону вечером 20 февраля
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после гибели двух детей в реке, сообщили в УСКР по региону.

Происшествие случилось вечером 20 февраля, когда 12-летняя девочка и 10-летний мальчик вышли на лед реки Мертвый Донец. В результате они провалились в воду.

«Очевидцы это заметили и попытались спасти детей, но не успели. Их тела нашли в ночь на 21 февраля», — сказано в сообщении.

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По факту причинения смерти по неосторожности возбудили уголовное дело. Следователь осмотрел место происшествия и тела детей.

По делу проведут экспертизы, чтобы установить все обстоятельства.

Ранее на Дону осудили водителя, который проехал по водосточной трубе и утопил пассажира.

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