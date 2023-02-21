Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Происшествие случилось вечером 20 февраля, когда 12-летняя девочка и 10-летний мальчик вышли на лед реки Мертвый Донец. В результате они провалились в воду.
«Очевидцы это заметили и попытались спасти детей, но не успели. Их тела нашли в ночь на 21 февраля», — сказано в сообщении.
По факту причинения смерти по неосторожности возбудили уголовное дело. Следователь осмотрел место происшествия и тела детей.
По делу проведут экспертизы, чтобы установить все обстоятельства.
Ранее на Дону осудили водителя, который проехал по водосточной трубе и утопил пассажира.