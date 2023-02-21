«Заседание Думы началось в 9 утра. А на видеокамерах зафиксировано, как машина депутата Натальи Оськиной только в 9.23 мск заехала на парковку. Со слов начальника охраны, депутат, нарушая пропускной режим, отказалась предъявлять удостоверение для прохода в здание администрации, провоцируя конфликт и снимая происходящее на видео. Затем, повредив турникет, прошла в здание. Естественно, ее остановили охранники и попросили предъявить удостоверение. Прекратив съемку и выполнив требование охраны, она беспрепятственно прошла в здание. По факту повреждения имущества составлен акт», — отмечает Новицкий.