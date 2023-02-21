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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

В администрации Ростова рассказали, как депутат Наталья Оськина сломала турникет

21 февраля 2023, 14:06
Фото: rostov-gorod.ru
В администрации Ростова рассказали, как депутат Наталья Оськина сломала турникет
Депутат Наталья Оськина почти на 30 минут опоздала на заседание Думы, где глава администрации Ростова Алексей Логвиненко выступал с годовым отчетом. Об этом RostovGazeta сообщил заместитель главы администрации Александр Новицкий.

Замглавы администрации разъясняет, что высказывание депутата Натальи Оськиной о причинах ее опоздания не соответствуют действительности.

«Заседание Думы началось в 9 утра. А на видеокамерах зафиксировано, как машина депутата Натальи Оськиной только в 9.23 мск заехала на парковку. Со слов начальника охраны, депутат, нарушая пропускной режим, отказалась предъявлять удостоверение для прохода в здание администрации, провоцируя конфликт и снимая происходящее на видео. Затем, повредив турникет, прошла в здание. Естественно, ее остановили охранники и попросили предъявить удостоверение. Прекратив съемку и выполнив требование охраны, она беспрепятственно прошла в здание. По факту повреждения имущества составлен акт», — отмечает Новицкий.

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