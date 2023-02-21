Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко подвел итоги своей деятельности в 2022 году. Согласно его отчету, безработица в городе снизилась в два раза и составляет сейчас 0,3%. В 2021 году показатель составлял 0,6%. Всего безработных в Ростове насчитали 1933 человека.
Растут, по данным мэрии, и зарплаты ростовчан. Средняя оплата труда на крупных и средних предприятиях в городе составляет 59 312 рублей, что на 11,6% больше, чем в 2021 году.
Уточняется, что каждый второй сотрудник в Ростове работает в малом и среднем бизнесе.
Также донская столица стала лидером среди городов-миллионников по числу индивидуальных предпринимателей. Число же самозанятых в Ростове увеличилось в 2022 году в два раза.
Между тем ранее ростовчане заявили, что их реальная зарплата составляет 12 тысяч рублей.