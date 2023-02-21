Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко подвел итоги своей деятельности в 2022 году. Согласно его отчету, безработица в городе снизилась в два раза и составляет сейчас 0,3%. В 2021 году показатель составлял 0,6%. Всего безработных в Ростове насчитали 1933 человека.