rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

В администрации Ростова заявили о снижении безработицы в два раза в 2022 году

21 февраля 2023, 07:06
Фото: rostov-gorod.ru
В администрации Ростова заявили о снижении безработицы в два раза в 2022 году
Уровень безработицы в Ростове в 2022 году стал ниже в два раза и составляет 0,3%, заверили в мэрии.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко подвел итоги своей деятельности в 2022 году. Согласно его отчету, безработица в городе снизилась в два раза и составляет сейчас 0,3%. В 2021 году показатель составлял 0,6%. Всего безработных в Ростове насчитали 1933 человека.

Растут, по данным мэрии, и зарплаты ростовчан. Средняя оплата труда на крупных и средних предприятиях в городе составляет 59 312 рублей, что на 11,6% больше, чем в 2021 году.

Уточняется, что каждый второй сотрудник в Ростове работает в малом и среднем бизнесе.

На зарплату ниже МРОТ жили медики из Ростовской области в течение 2,5 лет
Узнать подробнее

Также донская столица стала лидером среди городов-миллионников по числу индивидуальных предпринимателей. Число же самозанятых в Ростове увеличилось в 2022 году в два раза.

Между тем ранее ростовчане заявили, что их реальная зарплата составляет 12 тысяч рублей.

Читайте также:
«Реальная зарплата 12 тыс»: ростовчане рассказали о своих доходахГубернатор Ростовской области поручил поднять зарплату аграриям до средней по регионуЭкономист Миронова объяснила, почему в Ростове зарплаты ниже, чем в Москве
#Виктория Прутковская#Безработица#Зарплаты#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Экономика#Новости#Ростов-на-Дону#Логвиненко#Алексей Логвиненко
Подпишитесь
На Дону перенесли Масленицу в Азов, пока ростовчане боятся украинских ракет как огня
Вчера, 15:01
В Новочеркасске четыре человека сгорели заживо 20 февраля
Вчера, 14:47
Лжеаптекари пытаются спасти мужскую потенцию жителей Ростовской области
Вчера, 14:46
Ваенга отказалась выступать в Ростове-на-Дону, но обещала показать справку
Вчера, 14:21
Ростовчанка пожаловалась на травлю после видео с издевательством над котом
Вчера, 13:33
В Ростове на Пушкинской застроят пустырь рядом с доходным домом Мнацакановой
Вчера, 13:30