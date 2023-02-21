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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

В финале конкурса «Лучник Future» представят 20 проектов

Сегодня, 15:01
Организаторы всероссийского конкурса студенческих команд по развитию общественных связей «Лучник Future» назвали призеров соревнований.

Специалистами были отобраны 20 лучших проектов. Среди них 18 — это проекты федерального конкурса «Лучник Future». Два других оказались в шорт-листе в качестве победителей регионального конкурса.

Новый этап пройдет в режиме онлайн третьего марта. В шорт-листе находятся команды, представляющие Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск, Нижневартовск, Челябинск и Уфу. Коллективы подготовили шесть реальных PR-кейсов от партнеров мероприятия.

Команды PaRaDigma (Южно-Уральский государственный университет, Челябинск), SOUP (НИУ «Высшая школа экономики», Москва), «PRактики» (СПБГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург) поборются за победу в номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для Московского метрополитена».

«5 подруг PRОушена» (Нижневартовский государственный университет), PROOF (Южно-Уральский государственный университет, Челябинск), «Авантюристки» (НИУ «Высшая школа экономики», Москва) представлены в номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для Форума Доноров».

QWERTY (Санкт-Петербургский государственный экономический университет), Lil Bi (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), «PR-кошечки» (ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород) сразятся за победу в номинации «Лучшее решение задачи для „Ситикард“.

В номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для ТМК» представлены команды «KEYc» (НИУ «Высшая школа экономики», Москва), «ССPR — Союз Сибирских Пиарщиков» (Сибирский федеральный университет, Красноярск) и PR.com (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого).

Коллективы «Киты» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения), «3 000 000» (Санкт-Петербургский государственный университет), «PRянички» (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), «Без PRеград» (Уфимский университет науки и технологий, Уфа, Лучник Future — Красноярск) попытаются стать лучшими в номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для „Норильского никеля“.

«Ай, Вили!» (НИУ «Высшая школа экономики», Москва), «ПИ@Р ПЛ@ТОН@» (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова), «Виляем собакой» (Российский университет дружбы народов, Москва), Studband (Сибирский федеральный университет, Красноярск) представят свои проекты в номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для Полюса Вернинское».

Учредила конкурс дирекция национальной премии в сфере развития общественных связей «Серебряный Лучник». Его оператором стало коммуникационное агентство JM Communications. Информационным партнером конкурса выступил медиахолдинг 1MI.

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