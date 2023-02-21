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В ГИБДД назвали главных виновников пробок в Ростове

21 февраля 2023, 17:36
Фото: Ростовская Госавтоинспекция
В Ростове главными виновниками заторов и пробок оказались водители, паркующиеся как попало, об этом сообщили в пресс-службе Ростовской Госавтоинспекции.

Напомним, 21 и 22 февраля в Ростове-на-Дону действует штормовое предупреждение, связанное с неблагоприятными погодными условиями — ветром, снегом и гололедицей.

Сотрудники ГИБДД призвали водителей быть внимательными при выборе мест для парковки, чтобы не мешать работе коммунальных служб и общественного транспорта во время непогоды.

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В Госавтоинспекции отметили, что в настоящий момент сами водители создают неблагоприятную дорожную ситуацию, когда паркуют свой транспорт с нарушением ПДД — рядом с остановками, на пешеходных переходах или полосах движения общественного транспорта.

«Кроме того, припаркованный с нарушениями транспорт провоцирует возникновение заторовых ситуаций. В часы пик отмечаются девятибалльные пробки», — сказано в сообщении представителей ведомства, добавивших, что ежедневно таким образом на штрафстоянки «приезжают» не менее 20 автомобилей.

Ранее каждый третий горожанин опоздал на работу 21 февраля из-за утреннего снегопада и возникших пробок.

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