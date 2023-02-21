Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Напомним, 21 и 22 февраля в Ростове-на-Дону действует штормовое предупреждение, связанное с неблагоприятными погодными условиями — ветром, снегом и гололедицей.
Сотрудники ГИБДД призвали водителей быть внимательными при выборе мест для парковки, чтобы не мешать работе коммунальных служб и общественного транспорта во время непогоды.
В Госавтоинспекции отметили, что в настоящий момент сами водители создают неблагоприятную дорожную ситуацию, когда паркуют свой транспорт с нарушением ПДД — рядом с остановками, на пешеходных переходах или полосах движения общественного транспорта.
«Кроме того, припаркованный с нарушениями транспорт провоцирует возникновение заторовых ситуаций. В часы пик отмечаются девятибалльные пробки», — сказано в сообщении представителей ведомства, добавивших, что ежедневно таким образом на штрафстоянки «приезжают» не менее 20 автомобилей.
Ранее каждый третий горожанин опоздал на работу 21 февраля из-за утреннего снегопада и возникших пробок.