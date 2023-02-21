В Краснодарском крае на продажу выставляют на 72% больше квартир

Стоимость квартир, выставленных на продажу в столице региона, по данным на январь 2023 года, увеличилась на 14,75% относительно января 2022 года. Что касается средней стоимости м кв., то этот показатель в Краснодаре вырос на 14%, составив 139 тыс. руб.