В Краснодарском крае на продажу выставляют на 72% больше квартир

Posted Вчера, 10:12
Published Вчера, 10:12
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Цены на квартиры в регионе, напротив, снизились — жилье в Краснодарском крае упало в цене почти на одиннадцать процентов.
Согласно данным за прошлый месяц, однокомнатная квартира на Кубани в среднем обходится покупателю в 13,4 млн руб. Ценовой максимум был зафиксирован в сентябре прошлого года — тогда стоимость такого жилья составляла порядка 15,5 млн руб, сообщает infox.ru.
Стоимость квартир, выставленных на продажу в столице региона, по данным на январь 2023 года, увеличилась на 14,75% относительно января 2022 года. Что касается средней стоимости м кв., то этот показатель в Краснодаре вырос на 14%, составив 139 тыс. руб.