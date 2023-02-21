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Posted Вчера, 10:12

Published Вчера, 10:12

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

В Краснодарском крае на продажу выставляют на 72% больше квартир

Вчера, 10:12
За прошедший месяц на Кубани на продажу выставили 19000 квартир, что превысило на 72% аналогичный показатель января минувшего года.

Цены на квартиры в регионе, напротив, снизились — жилье в Краснодарском крае упало в цене почти на одиннадцать процентов.

Согласно данным за прошлый месяц, однокомнатная квартира на Кубани в среднем обходится покупателю в 13,4 млн руб. Ценовой максимум был зафиксирован в сентябре прошлого года — тогда стоимость такого жилья составляла порядка 15,5 млн руб, сообщает infox.ru.

Стоимость квартир, выставленных на продажу в столице региона, по данным на январь 2023 года, увеличилась на 14,75% относительно января 2022 года. Что касается средней стоимости м кв., то этот показатель в Краснодаре вырос на 14%, составив 139 тыс. руб.

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