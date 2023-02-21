Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
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Updated Сегодня, 17:16
Во вторник, 21 февраля, в 6.45 мск в Азовском районе Ростовской области на 1115-м километре трассы М-4 «Дон» произошла авария с участием трех автомобилей.
По предварительной информации, 21-летний водитель «ВАЗ-2114» превысил допустимую во время неблагоприятной погоды скорость, что привело к потере управления над автомобилем. ВАЗ влетел в попутный Volkswagen Polo.
После этого уже в «ВАЗ-2114» врезался попутный микроавтобус Peugeot Boxer.
В результате аварии погибла 22-летняя пассажирка ВАЗ, теперь полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.
Ранее в этот же день сообщили о гибели взрослого и ребенка в ДТП в Аксайском районе.