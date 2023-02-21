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Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

В массовом ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области погибла 22-летняя девушка

21 февраля 2023, 17:14
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Азовском районе Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошла смертельная авария с участием трех автомобилей, подробностями поделилась пресс-служба УГИБДД региона.
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Дтп

Во вторник, 21 февраля, в 6.45 мск в Азовском районе Ростовской области на 1115-м километре трассы М-4 «Дон» произошла авария с участием трех автомобилей.

По предварительной информации, 21-летний водитель «ВАЗ-2114» превысил допустимую во время неблагоприятной погоды скорость, что привело к потере управления над автомобилем. ВАЗ влетел в попутный Volkswagen Polo.

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После этого уже в «ВАЗ-2114» врезался попутный микроавтобус Peugeot Boxer.

В результате аварии погибла 22-летняя пассажирка ВАЗ, теперь полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.

Ранее в этот же день сообщили о гибели взрослого и ребенка в ДТП в Аксайском районе.

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