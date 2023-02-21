rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

В Новочеркасске инженер смогла вернуться на работу после вмешательства приставов

21 февраля 2023, 16:52
Фото: pxhere.com
В Новочеркасске инженера восстановили на работе после вмешательства приставов, подробностями поделилась пресс-служба ГУ ФССП России по Ростовской области.

В службе судебных приставов напомнили, что любой гражданин, считающий свое увольнение незаконным, имеет право обратиться за помощью и в суд, как поступила инженер А. из Новочеркасска.

В ведомстве рассказали, что судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство в отношении руководителей МУП, которые уволили инженера второй категории, чтобы признать приказ об увольнении недействительным и восстановить женщину на ее должности.

Судебный пристав в Шахтах объявлена в розыск за взятки «ремонтом квартир и кладбищ»
Узнать подробнее

Несмотря на то, что пристав предупредил руководителей об открытом деле, те не предприняли никаких действий, после чего сотрудник ФССП направился в организацию и объяснил руководству, к чему может привести неисполнение решений суда.

В итоге сотрудница смогла вернуться на работу.

Ранее стало известно, что в Ростове из-за взятки задержали судебного пристава.

Читайте также:
Пристав прыгнул на капот машины торговца с аксайского рынкаВ Ростовской области судебный пристав устроилась на работу по фальшивому дипломуБывший главный судебный пристав Азовского района села на пять лет
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Суд#Увольнение#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Новочеркасск
Подпишитесь
На Дону до 16 марта не будут работать телевизоры, пока в Ростове кастрируют котов
Сегодня, 15:15
В Ростове 1 марта пройдет проверка систем оповещения населения
Сегодня, 15:36
Эколог рассказал, как в Ростове очистят воздух и уберут свалки после слов Путина
Сегодня, 14:54
В ГИБДД назвали главных виновников пробок в Ростове
Сегодня, 17:36
Экс-министр ЖКХ в Ростовской области Майер попросил в суде его оправдать
Сегодня, 14:02
В Ростовской области предупредили о проблемах с телевещанием с 21 февраля до 16 марта
Сегодня, 13:30