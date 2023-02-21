В Новочеркасске инженер смогла вернуться на работу после вмешательства приставов

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
В службе судебных приставов напомнили, что любой гражданин, считающий свое увольнение незаконным, имеет право обратиться за помощью и в суд, как поступила инженер А. из Новочеркасска.
В ведомстве рассказали, что судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство в отношении руководителей МУП, которые уволили инженера второй категории, чтобы признать приказ об увольнении недействительным и восстановить женщину на ее должности.
Несмотря на то, что пристав предупредил руководителей об открытом деле, те не предприняли никаких действий, после чего сотрудник ФССП направился в организацию и объяснил руководству, к чему может привести неисполнение решений суда.
В итоге сотрудница смогла вернуться на работу.
Ранее стало известно, что в Ростове из-за взятки задержали судебного пристава.