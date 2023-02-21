Организатором торгов указан конкурсный управляющий ООО «Кино-Космос» Роман Чижиков, который выставил на продажу четыре лота дебиторских долгов на общую сумму более 6,4 миллиона рублей. Среди этих лотов дебиторские задолженности как предпринимателям, так и компаниям, сумма которых варьируется от 790,6 тысячи до 2,17 миллиона рублей.