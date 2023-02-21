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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

В Новочеркасске с молотка продают дебиторскую задолженность «Кино-Космос»

21 февраля 2023, 16:06
Фото: Яндекс.Карты
В Новочеркасске выставили на торги дебиторскую задолженность ООО «Кино-Космос», стартовая цена лотов составила почти 6,47 миллиона рублей, сведения об этом появились в картотеке федерального реестра банкротов.

В понедельник, 20 февраля, на сервисе ЕФРСБ появилось уведомление о проведении торгов, которые должны состояться 3 апреля 2023 года в 12.00 мск.

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Организатором торгов указан конкурсный управляющий ООО «Кино-Космос» Роман Чижиков, который выставил на продажу четыре лота дебиторских долгов на общую сумму более 6,4 миллиона рублей. Среди этих лотов дебиторские задолженности как предпринимателям, так и компаниям, сумма которых варьируется от 790,6 тысячи до 2,17 миллиона рублей.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 30 марта, а победителем станет тот, кто предложит большую цену за заявленный лот.

Напомним, ранее ростовчанка выкупила кинотеатр-банкрот в Новочеркасске за 54,1 миллиона рублей. «Космос» не смог пережить пандемию коронавируса.

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