Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
В понедельник, 20 февраля, на сервисе ЕФРСБ появилось уведомление о проведении торгов, которые должны состояться 3 апреля 2023 года в 12.00 мск.
Организатором торгов указан конкурсный управляющий ООО «Кино-Космос» Роман Чижиков, который выставил на продажу четыре лота дебиторских долгов на общую сумму более 6,4 миллиона рублей. Среди этих лотов дебиторские задолженности как предпринимателям, так и компаниям, сумма которых варьируется от 790,6 тысячи до 2,17 миллиона рублей.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 30 марта, а победителем станет тот, кто предложит большую цену за заявленный лот.
Напомним, ранее ростовчанка выкупила кинотеатр-банкрот в Новочеркасске за 54,1 миллиона рублей. «Космос» не смог пережить пандемию коронавируса.