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Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В РФ снизился уровень одобрения микрозаймов

Сегодня, 07:39
В текущем году микрофинансовые организации стали чаще отказывать в выдаче микрозаймов россиянам.

Как передают “Известия”, снижение фиксируется на уровне 3-10%, а причина заключается в новых требования Центробанка.

В частности, регулятор ввел ограничения на выдачу высокорискованных кредитов и новые регуляторные меры. Кроме того, эксперты считают, что на рынок влияет социально-экономическое положение.

Участники рынка предупредили, что излишнее ужесточение может привести к активизации «теневых» кредиторов.

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