В РФ снизился уровень одобрения микрозаймов

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Как передают “Известия”, снижение фиксируется на уровне 3-10%, а причина заключается в новых требования Центробанка.
В частности, регулятор ввел ограничения на выдачу высокорискованных кредитов и новые регуляторные меры. Кроме того, эксперты считают, что на рынок влияет социально-экономическое положение.
Участники рынка предупредили, что излишнее ужесточение может привести к активизации «теневых» кредиторов.